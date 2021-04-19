Попова отметила необходимость особых мер против COVID-19 в крупных городах

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В крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила во время общего собрания отделения медицинских наук РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова отметила необходимость особых мер против COVID-19 в крупных городах
  • РИА Новости

«Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живут более 2, 3, 5 млн, а тем более, как в Москве, 10 млн человек», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о высокой вероятности третьей волны COVID-19 в городе.

Михаил Михайлов, учёный-вирусолог и эпидемиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук, в беседе с kp.ru рассказал о мерах, помогающих сдерживать вирусные инфекции.

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