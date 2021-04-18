В Петербурге заявили о высокой вероятности третьей волны COVID-19

Межведомственный координационный совет Санкт-Петербурга по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции заявил о высокой вероятности третьей волны COVID-19 в городе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы совета.

«Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своём падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны», — говорится заявлении.

Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.