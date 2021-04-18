В Петербурге заявили о высокой вероятности третьей волны COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы совета.
«Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своём падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны», — говорится заявлении.
Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.