В Петербурге заявили о высокой вероятности третьей волны COVID-19

Короткая ссылка
Межведомственный координационный совет Санкт-Петербурга по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции заявил о высокой вероятности третьей волны COVID-19 в городе.
В Петербурге заявили о высокой вероятности третьей волны COVID-19
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы совета.

«Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своём падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны», — говорится заявлении.

Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить