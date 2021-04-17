В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«В Петербурге привиты 495 390 человек, из них 342 752 полностью закончили цикл вакцинации. 3197 человек вакцинированы первым компонентом препарата «ЭпиВакКорона». За пятницу в городе первично привиты 7979 человек, вторично — 6908, из них 601 человек — «ЭпиВакКороной», — говорится в заявлении, опубликованном на странице комитета во «ВКонтакте».

Отмечается, что «нарастающий итог поступившей в город вакцины — 726 212 комплектов доз, из них 13 770 комплектов доз — «ЭпиВакКорона», остальные — «Гам-КОВИД-Вак».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили использование перчаток в качестве средств индивидуальной защиты в магазинах, на транспорте и в общественных местах.

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