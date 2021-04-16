В Петербурге сообщили о смягчении мер против коронавируса

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В Санкт-Петербурге отменили использование перчаток в качестве средств индивидуальной защиты в магазинах, на транспорте и в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Как отмечается, Беглов подписал обновлённый вариант постановления о мерах по противодействию распространению коронавируса.

«Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах… определённых постановлением», — приводит РИА Новости текст документа.

При этом в Петербурге сохраняется масочный режим до 15 мая.

Ранее сообщалось, что темпы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге значительно замедлились.

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