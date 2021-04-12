В Петербурге оценили снижение темпов распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге значительно замедлились.

Об этом пишет kp.ru.

Как отметили в комитете по здравоохранению, число новых случаев заболевания, по данным на 11 апреля, сократилось на 40,44% по сравнению с предыдущей неделей.

«Количество взрослых пациентов, госпитализированных с коронавирусом, за неделю снизилось на 4,37%, а число активных больных — на 2,81%», — говорится в информационной справке по противодействию COVID-19.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.