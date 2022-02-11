В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с коронавирусом
Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.
В январе молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».