В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализирован 19 281 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 19 446.

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

В январе молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».