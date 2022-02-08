Минздрав заявил о бесперебойном оказании плановой медицинской помощи детям

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В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.
Минздрав заявил о бесперебойном оказании плановой медицинской помощи детям
  • AP
  • © Roman Yarovitcyn

«Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объёме», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что, когда обстановка с коронавирусом стабилизируется, плановая помощь будет возобновлена в полном объёме.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство сделать всё возможное, чтобы не останавливалась работа медучреждений по оказанию плановой помощи детям.

Вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

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