Минздрав заявил о бесперебойном оказании плановой медицинской помощи детям
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«Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объёме», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что, когда обстановка с коронавирусом стабилизируется, плановая помощь будет возобновлена в полном объёме.
Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство сделать всё возможное, чтобы не останавливалась работа медучреждений по оказанию плановой помощи детям.
Вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.