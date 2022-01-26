Путин попросил не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям

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Президент России Владимир Путин попросил правительство сделать всё возможное, чтобы не останавливалась работа медучреждений по оказанию плановой помощи детям.
Путин попросил не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям
  • AP

«У нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное, чтобы плановая помощь в отношении детей не останавливалась», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства напомнил о практике  «перемаршрутирования», которую тоже стоит рассмотреть.

«Оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь», — сказал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая ему, отметила, что до конца января правительство должно принять соответствующее постановление.

«Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем её перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медпомощи останутся в обычном режиме», — пояснила она.

26 января столичный Департамент здравоохранения сообщил, что из-за роста числа поступающих в учреждения здравоохранения детей в Москве на три недели отменяется плановая госпитализация в детские больницы.

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