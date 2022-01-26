В Москве за две недели число заболевших COVID-19 детей выросло в 14 раз

В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщает столичный Департамент здравоохранения.

«За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28), а госпитализации — в десять раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение.

В Москве принято решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели с рядом исключений.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объёме без исключения всем детям.