В Москве за две недели число заболевших COVID-19 детей выросло в 14 раз

Короткая ссылка
В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщает столичный Департамент здравоохранения.
В Москве за две недели число заболевших COVID-19 детей выросло в 14 раз
  • РИА Новости

«За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28), а госпитализации — в десять раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение.

В Москве принято решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели с рядом исключений.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объёме без исключения всем детям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить