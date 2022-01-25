В Карелии приостанавливают плановую амбулаторную и стационарную медпомощь

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в регионе приостанавливают плановую амбулаторную и стационарную медпомощь из-за ситуации с коронавирусом.
В Карелии приостанавливают плановую амбулаторную и стационарную медпомощь
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Произошёл взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза. В связи с этим мы приняли тяжёлое решение — временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля — специализированной стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях», — написал он во «ВКонтакте».

Он также добавил, что медицинские работники стационаров и диспансеров постепенно добровольно мобилизуются в амбулаторное звено. Это касается как взрослых, так и детских поликлиник.

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

12 января директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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