В Петербурге ограничили плановую медпомощь в поликлиниках на фоне «омикрона»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
В Петербурге ограничили плановую медпомощь в поликлиниках на фоне «омикрона»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по Санкт-Петербургу, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В документе говорится, что с 21 января до особого распоряжения вводится запрет на проведение профилактического осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения и детей, а также на плановую медпомощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением случаев, когда это может повлечь угрозу здоровью и жизни.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить