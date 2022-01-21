В Петербурге ограничили плановую медпомощь в поликлиниках на фоне «омикрона»
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Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по Санкт-Петербургу, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
В документе говорится, что с 21 января до особого распоряжения вводится запрет на проведение профилактического осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения и детей, а также на плановую медпомощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением случаев, когда это может повлечь угрозу здоровью и жизни.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».