Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России

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Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что заболеваемость может пойти на спад в десятых числах февраля.

«А в конце февраля заболеваемость будет совсем внизу. Такой крутой подъём сейчас идёт, и такой же будет крутой спад», — сказал Чумаков.

Как считает вирусолог, часть заболевших перенесут COVID-19 бессимптомно.

«И дальше они уже приобретают иммунитет, и коллективный иммунитет формируется», — добавил он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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