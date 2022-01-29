Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что заболеваемость может пойти на спад в десятых числах февраля.

«А в конце февраля заболеваемость будет совсем внизу. Такой крутой подъём сейчас идёт, и такой же будет крутой спад», — сказал Чумаков.

Как считает вирусолог, часть заболевших перенесут COVID-19 бессимптомно.

«И дальше они уже приобретают иммунитет, и коллективный иммунитет формируется», — добавил он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».