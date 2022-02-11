В России за сутки выявили 203 949 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 203 949 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 197 076 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что при этом за 24 часа 112 236 человек выздоровели, накануне были выписаны после лечения 106 092 человека.

Также за сутки умерли 722 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 701 пациент.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.