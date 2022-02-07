Вирусолог Чумаков рассказал о мутациях коронавируса

Вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

«Он сам по себе мутирует в сторону меньшей патогенности. Потихонечку он превратится в обычный сезонный возбудитель простуды», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

Вместе с тем, отметил Чумаков, пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями нужно по-прежнему проявлять осторожность.

Как пояснил эксперт, для таких людей особенно важно прививаться и проходить бустерную вакцинацию.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.