Вирусолог Чумаков рассказал о мутациях коронавируса
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«Он сам по себе мутирует в сторону меньшей патогенности. Потихонечку он превратится в обычный сезонный возбудитель простуды», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».
Вместе с тем, отметил Чумаков, пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями нужно по-прежнему проявлять осторожность.
Как пояснил эксперт, для таких людей особенно важно прививаться и проходить бустерную вакцинацию.
Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.