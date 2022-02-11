Собянин заявил об увеличении объёма плановой помощи в поликлиниках Москвы с 14 февраля

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 февраля в столице начнут увеличивать объёмы плановой помощи в поликлиниках.
Собянин заявил об увеличении объёма плановой помощи в поликлиниках Москвы с 14 февраля
  • Legion-Media

Об этом он сообщил в своём блоге.

«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнём увеличивать объёмы плановой помощи в поликлиниках», —  написал он.

Ранее Собянин заявил, что пик заболеваний штаммом коронавируса «омикрон» в столице прошёл.

10 февраля аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы переболевшим «омикроном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить