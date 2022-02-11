Собянин заявил об увеличении объёма плановой помощи в поликлиниках Москвы с 14 февраля
- Legion-Media
Об этом он сообщил в своём блоге.
«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнём увеличивать объёмы плановой помощи в поликлиниках», — написал он.
Ранее Собянин заявил, что пик заболеваний штаммом коронавируса «омикрон» в столице прошёл.
10 февраля аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы переболевшим «омикроном».