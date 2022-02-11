Собянин: пик заболеваний «омикроном» в Москве прошёл

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваний штаммом коронавируса «омикрон» в столице прошёл.
Собянин: пик заболеваний «омикроном» в Москве прошёл
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Об этом он сообщил в своём блоге.

«Пик заболеваний «омикроном» в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет ещё более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться», — написал Собянин.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы переболевшим «омикроном».

8 февраля глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 93% пациентов с коронавирусной инфекцией в России лечатся амбулаторно.

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