Оперштаб Москвы: прирост случаев COVID-19 связан с изменением порядка их учёта

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве прокомментировали суточный рост заболеваемости.
Оперштаб Москвы: прирост случаев COVID-19 связан с изменением порядка их учёта
  • РИА Новости

«Рост главным образом связан с введением изменений в порядок учёта новых случаев COVID-19 на федеральном уровне... При сохранении прежней методики учёта новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости», — говорится в сообщении оперштаба российской столицы.

В соответствии с постановлением главного государственного санврача России, теперь, помимо ежедневного учёта случаев коронавирусной инфекции по результатам ПЦР-тестов, будут фиксироваться данные о результатах проведённых в поликлиниках исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов).

За сутки в Москве были госпитализированы 1374 пациента с COVID-19.

За последние 24 часа в столице зафиксировали 22 747 случаев заболевания COVID-19.

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