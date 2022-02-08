Мурашко заявил об амбулаторном лечении более 93% пациентов с коронавирусом в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 93% пациентов с коронавирусной инфекцией в России лечатся амбулаторно.

Отмечается, что число проходящих лечение дома пациентов с COVID-19 более чем в два раза превысило пик заболеваемости, который наблюдался в России в октябре — ноябре 2021 года.

«Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов... 93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении», — приводит в своём Telegram пресс-служба российского кабмина слова Мурашко, сказанные на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в столице за последнюю неделю сократилось на 6%.