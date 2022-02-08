Собянин заявил о снижении числа заболеваний омикрон-штаммом в Москве на 6% за неделю
- AP
«За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений «омикроном», около 6% произошло снижение», — сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
Он отметил, что на этой неделе снижение будет более существенным.
Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о трёх вероятных путях дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.