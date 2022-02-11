В Москве за сутки госпитализированы 1342 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве были госпитализированы 1342 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 18 541 случай заболевания коронавирусом. Из-за COVID-19 в столице скончался 81 пациент, а выздоровели в результате лечения 21 615 человек. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 93% пациентов с коронавирусной инфекцией в России лечатся амбулаторно. 8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в столице за последнюю неделю сократилось на 6%.