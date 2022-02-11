Профессор вирусологии Бутенко рассказал, что может замедлить ход пандемии

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Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко заявил, что для замедления хода COVID-19 необходимо создание коллективного иммунитета.
Профессор вирусологии Бутенко рассказал, что может замедлить ход пандемии
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Специалист напомнил, что оспу ликвидировали эффективной вакциной, а эпидемию полиомиелита остановили при помощи живой трёхвалентной инъекции.

«У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет. То есть будут ещё какие-то штаммы, и когда их совокупность приведёт к созданию группового коллективного иммунитета, невосприимчивости к самым разным доминирующим и циркулирующим вариантам, то в сочетании с вакциной получится хороший результат», — объяснил Бутенко в беседе с URA.RU.

При этом профессор отметил, что настолько массовых пандемий, как COVID-19, в мире ещё не было.

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.

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