Коронавирус у матери при беременности в 20% случаев приводит к задержкам развития ребёнка
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Он напомнил, что при заболевании коронавирусом во время беременности происходит нарушение плацентарного кровообращения.
«В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно чётко прослеживается в 20% случаев», — приводит ТАСС заявление Горелова.
Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в беседе с URA.RU рассказала, как восстановить сон после COVID-19.