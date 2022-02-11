Коронавирус у матери при беременности в 20% случаев приводит к задержкам развития ребёнка

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Заболевание коронавирусом матери во время беременности в 20% случаев приводит к психическим и физическим задержкам у ребёнка. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Коронавирус у матери при беременности в 20% случаев приводит к задержкам развития ребёнка
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Он напомнил, что при заболевании коронавирусом во время беременности происходит нарушение плацентарного кровообращения.

«В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно чётко прослеживается в 20% случаев», — приводит ТАСС заявление Горелова.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в беседе с URA.RU рассказала, как восстановить сон после COVID-19.

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