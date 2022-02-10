Врач Зайцев рассказал о воздействии COVID-19 на обоняние

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о воздействии COVID-19 на обоняние.

В беседе с Inforeactor он заявил, что бывают случаи, когда инфекция проникает в глубокие отделы нервной системы, то есть воздействует не только на уровне слизистых оболочек.

«Говорить о том, что у таких пациентов полностью вернётся обоняние, невозможно. Контрольная точка — это год», — отметил врач.

Он напомнил, что при первых признаках заболевания следует обратиться к врачу.

«Нужно сделать две вещи. Первое — как можно быстрее искоренить коронавирусную инфекцию, не дать ей возможность проникнуть в глубокие отделы. Второе — как можно быстрее восстановить слизистую верхних отделов полости носа», — добавил Зайцев.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в беседе с URA.RU рассказала, как восстановить сон после COVID-19.