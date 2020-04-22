Диагностика на автомате: учёные создали программу по определению степени тяжести поражения лёгких при COVID-19 без врача

Российские учёные совместно со специалистами московской ГКБ №52 разработали программный модуль, который без участия врача-диагноста позволяет оценить состояние лёгких по снимку компьютерной томографии. Диагностика повреждённых тканей при пневмонии, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией нового типа, проводится методами искусственного интеллекта за 60—90 секунд. По утверждению специалистов, эффективность такой оценки не зависит от качества снимка и модели аппарата. Это позволяет внедрить программное решение практически в любое медицинское учреждение, где доступна КТ-диагностика.

Учёные из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова совместно с врачами столичной Городской клинической больницы №52 и при участии одной из российских научно-производственных фирм разработали программный модуль СOVID—Multivox, который позволяет без участия врача-диагноста проанализировать результаты компьютерной томографии и оценить степень поражения лёгких при тяжёлых вирусных пневмониях, в том числе вызываемых COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ.

В основу работы модуля заложен принцип машинного обучения искусственного интеллекта, благодаря которому программа способна определять и различать состояния тканей лёгких. Как пояснили в МГУ, врач указывает область здоровой ткани лёгкого на снимке, после чего компьютер в течение 60—90 секунд выполняет расчёты без участия радиолога-диагноста и выдаёт результаты в виде разноцветных 3D-изображений и диаграмм, на которых легко увидеть различные состояния тканей.

В результате модуль определяет общий объём лёгких, высчитывает процент здоровой ткани и ткани с поражениями лёгкой, средней и тяжёлой степени. По данным разработчиков и результатам независимой экспертизы, качество такой компьютерной оценки не отличается от результата осмотра врачом-радиологом.

Применяя программу на разных стадиях развития болезни, врачи могут сравнивать результаты в динамике, проверять эффективность лечения.

«По результатам каждого исследования строится диаграмма с соотношением объёмов здоровой лёгочной ткани и поражённых участков. При дальнейших исследованиях пациента в динамике результаты новых измерений также отображаются на диаграмме», — сообщили разработчики.

В настоящее время программный модуль тестируется в московской ГКБ №52, после чего он сможет применяться во всех учреждениях, где есть томограф. По утверждению разработчиков, эффективность компьютерной оценки не зависит от качества снимка и модели аппарата. Это позволяет оперативно внедрять разработку в тех больницах страны, где есть аппарат компьютерной томографии.