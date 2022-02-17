«Для защиты людей из групп риска»: в центре имени Гамалеи рассказали о работе над новым лекарством от COVID-19

Спасти людей из группы риска от тяжёлого течения COVID-19 можно путём введения им в первые дни после выявления коронавируса препарата на основе моноклональных антител. Об этом в интервью RT рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. Сегодня лекарства на основе моноклональных антител используются для лечения широкого спектра заболеваний, поскольку такие антитела можно нацеливать на различные мишени в организме человека. В случае с COVID-19 такой мишенью становится строго определённый участок вируса SARS-CoV-2. Как и вакцины, препараты на основе моноклональных антител можно обновлять под новые штаммы возбудителя.

— Владимир Алексеевич, расскажите, пожалуйста, в двух словах о том, что такое моноклональные антитела? Почему для создания лекарств используются именно они?

— Использование моноклональных антител — это способ пассивной иммунизации тех людей, у которых нет собственных антител. Например, в случае, когда человек не вакцинировался и никогда прежде не сталкивался с коронавирусом. Введение коктейля из моноклональных антител позволяет сформировать у такого человека высокоспецифический, высокоэффективный вируснейтрализующий ответ. Это фактически активные вещества, которые связывают вирус и лишают его возможности заразить клетку.

Прореагировавший с антителом вирус сразу становится видимым для иммунной системы и не может заражать клетки и воспроизводиться. И даже если отдельные частицы вируса продолжат заражать клетки, этот процесс будет очень ограниченным, локальным, а человек сможет за очень короткое время полностью выздороветь и восстановиться.

Владимир Гущин

© НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России

— Моноклональные антитела — это особый тип антител?

— Да, в данном случае речь не идёт о плазме переболевших коронавирусом или вакцинированных людей, которую собирают для пассивной иммунизации пациентов. Иногда на её основе получают очищенный специфический глобулин, действующий непосредственно против вируса. Но в случае с плазмой речь идёт о поликлональной смеси антител.

Моноклональные антитела отличаются тем, что они реагируют с вирусом в строго определённом, известном заранее месте. Это находящийся на поверхности вируса участок, например, какой-то участок в рецептор-связывающем домене — области вируса, которая взаимодействует с рецептором клетки-мишени. Если на этом участке с вирусом свяжется антитело, это помешает взаимодействию вируса с рецептором клетки.

Таким образом, вы можете иметь панель разных моноклональных антител и на их основе создавать коктейль из двух-трёх антител. Компании, производящие антитела, делают или индивидуальные антитела, или смесь из нескольких антител — это позволяет обеспечить более широкую вируснейтрализующую защиту.

— Как устроено производство таких препаратов?

— Это в чистом виде биотехнологическое производство, такое же, как, к примеру, производство вакцины «Спутник V». Для этого в биореакторе выращиваются специальные клетки, которые производят моноклональные антитела. На следующем этапе то, что получено при помощи этих клеток, высокоэффективно очищается с использованием различных стадий хроматографической очистки, концентрируется.

В итоге получается концентрированный коктейль, в котором нет ничего, кроме специфически действующих против коронавируса антител. Добавляются ещё разве что простые вещества — стабилизаторы, буферные системы. Это высокоэффективный, высокоочищенный препарат непосредственно активного вещества.

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— Центр имени Гамалеи скоро получит от Минздрава разрешение на клинические исследования препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Каковы задачи исследования?

— Будет оцениваться, насколько эти антитела реактогенны — любой препарат должен оцениваться на то, какие реакции он вызывает, а также на то, насколько он сохраняет активность в организме человека. Это задачи первой и второй фазы испытаний. А уже после проведения клинических исследований препарат будет применён на практике.

— Но, может быть, уже сейчас есть примерный прогноз, как этот препарат будет работать?

— Здесь как раз всё понятно. В случае, если коронавирусом заболевает человек, который входит в группу риска развития тяжёлого течения болезни, ему вводят антитела. Они блокируют вирус, и пациент очень быстро выздоравливает — у него не развивается инфекционный процесс.

То есть это препарат не для домашнего использования, а для профессионального применения в клинических условиях. Он должен спасать людей, которые входят в группу риска по целому перечню отягощающих заболеваний.

— Как это будет выглядеть на практике? То есть человек, входящий в группу риска, должен будет обратиться за такой специальной помощью в медицинское учреждение, заподозрив, что он заболел коронавирусом?

— Сейчас все усилия медицины направлены на спасение жизней людей. Задача вакцинации — в том, чтобы у человека вырабатывались антитела для защиты от тяжёлого течения болезни и от смерти. С моноклональными антителами история такая же, только их можно использовать более точечно. Решение о введении препарата принимается в течение первых дней после выявления у пациента вируса, речь идёт о людях с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. п. И не имеющих при этом вируснейтрализующих антител.

— Есть ли уже какое-то рабочее название у нового лекарства?

— Пока названия нет.

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— Имеют ли такие препараты нацеленность на конкретные штаммы или они универсальны? Будет ли новое лекарство помогать от штамма «омикрон» или других новых штаммов коронавируса?

— Смотрите, здесь ситуация сложная. Как я говорил ранее, моноклональные антитела нацеливаются на конкретные участки, например молекулы S-белка вируса, рецептора связывающего домена. Поэтому конкретное антитело, используемое для создания препарата, оно в той или иной мере сохраняет свою специфичность относительно разных вариантов вируса.

Как правило, коктейль антител подбирают таким образом, чтобы он сохранял свою активность в отношении как можно большего количества штаммов, которые угрожают людям сейчас или могут угрожать в будущем.

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Нам повезло, что наш коктейль из двух антител позволяет сохранить активность препарата и в отношении старого штамма SARS-CoV-2, и в отношении штаммов «дельта» и «омикрон». Это хорошая новость, потому что многие из тех препаратов, которые были разработаны к старым версиям вируса, потеряли эффективность против «омикрона».

— То есть такие препараты можно обновлять под новые штаммы вируса, как вакцины?

— Когда появляется новый вариант вируса, мы его выделяем в культуре клеток, а дальше проверяем, насколько те антитела, которые есть в нашей панели, сохраняют против него свою активность. Это стандартная практика. Обновлять такие препараты можно, в идеале нужно иметь как можно более широкую панель вируснейтрализующих антител, которые в случае необходимости можно добавлять в эти коктейли.

Правда, после проведения клинических исследований менять форму уже зарегистрированного препарата нельзя. Однако можно сделать новый препарат, обладающий активностью против новых штаммов.

— Если учесть те регистрационные, организационные моменты, которые вы упомянули, как быстро можно обновить препарат на основе моноклональных антител под новый штамм, если он появится?

— Этот вопрос связан скорее не с Минздравом, а с разработчиками. Принципиальный момент — наличие у них большой панели антител. Если такой панели нет, то обновить препарат быстро не получится. И второй момент — наличие возможностей для запуска производства конкретного антитела. И уже, наконец, вопрос к Минздраву, как быстро можно зарегистрировать новый препарат. По опыту предыдущих исследований мы понимаем, что доклинические испытания занимают месяцы, поэтому очень важно проводить их заранее.

РИА Новости

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Если есть потребность создавать препараты на опережение, то нужно заранее искать эти молекулы, заранее проводить доклинические исследования и т. д. Молекулы получаются биотехнологическим путём: вы фактически клонируете ген антитела в специальный вектор, переносите его в клетку продуцента. Клетка живёт в условиях биореактора, вырабатывая антитело. Это если описывать процесс очень упрощённо.

— Препараты на основе моноклональных антител уже применяются для лечения мигрени, а также лихорадки Эбола. Можно ли выделить типы заболеваний, для лечения которых моноклональные антитела могут стать прорывом?

— Моноклональные антитела — это современная технология. Их используют для лечения самых разных заболеваний — не только инфекционных, но и онкологических. Антитела можно нацеливать на самые разные мишени в организме человека — на конкретные белки, клеточные рецепторы. И подобные препараты имеют многолетнюю историю применения, их использовали на протяжении десятилетий.

Сейчас их начали активно применять против коронавируса. Есть современная проблема — есть и современное решение. Все способы борьбы работают в комплексе — для защиты большинства людей нужна массовая вакцинация. Но также всегда будут люди, нуждающиеся в дополнительном лечении моноклональными антителами. Вакцина не исключает необходимость создания таких препаратов — и наоборот.

— Сейчас производство моноклональных антител — достаточно дорогой и сложный процесс. Сколько приблизительно будет стоить такое лекарство от коронавируса?

— Всё познаётся в сравнении, но моноклональные антитела — это недешёвая терапия. Стоимость может составлять десятки тысяч рублей. Однако такие лекарства и не нужны всем заболевшим, это средство для защиты людей из групп риска.