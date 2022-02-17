«Для защиты людей из групп риска»: в центре имени Гамалеи рассказали о работе над новым лекарством от COVID-19
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
— Владимир Алексеевич, расскажите, пожалуйста, в двух словах о том, что такое моноклональные антитела? Почему для создания лекарств используются именно они?
— Использование моноклональных антител — это способ пассивной иммунизации тех людей, у которых нет собственных антител. Например, в случае, когда человек не вакцинировался и никогда прежде не сталкивался с коронавирусом. Введение коктейля из моноклональных антител позволяет сформировать у такого человека высокоспецифический, высокоэффективный вируснейтрализующий ответ. Это фактически активные вещества, которые связывают вирус и лишают его возможности заразить клетку.
Прореагировавший с антителом вирус сразу становится видимым для иммунной системы и не может заражать клетки и воспроизводиться. И даже если отдельные частицы вируса продолжат заражать клетки, этот процесс будет очень ограниченным, локальным, а человек сможет за очень короткое время полностью выздороветь и восстановиться.
- Владимир Гущин
- © НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России
— Моноклональные антитела — это особый тип антител?
— Да, в данном случае речь не идёт о плазме переболевших коронавирусом или вакцинированных людей, которую собирают для пассивной иммунизации пациентов. Иногда на её основе получают очищенный специфический глобулин, действующий непосредственно против вируса. Но в случае с плазмой речь идёт о поликлональной смеси антител.
Моноклональные антитела отличаются тем, что они реагируют с вирусом в строго определённом, известном заранее месте. Это находящийся на поверхности вируса участок, например, какой-то участок в рецептор-связывающем домене — области вируса, которая взаимодействует с рецептором клетки-мишени. Если на этом участке с вирусом свяжется антитело, это помешает взаимодействию вируса с рецептором клетки.
Таким образом, вы можете иметь панель разных моноклональных антител и на их основе создавать коктейль из двух-трёх антител. Компании, производящие антитела, делают или индивидуальные антитела, или смесь из нескольких антител — это позволяет обеспечить более широкую вируснейтрализующую защиту.
— Как устроено производство таких препаратов?
— Это в чистом виде биотехнологическое производство, такое же, как, к примеру, производство вакцины «Спутник V». Для этого в биореакторе выращиваются специальные клетки, которые производят моноклональные антитела. На следующем этапе то, что получено при помощи этих клеток, высокоэффективно очищается с использованием различных стадий хроматографической очистки, концентрируется.
В итоге получается концентрированный коктейль, в котором нет ничего, кроме специфически действующих против коронавируса антител. Добавляются ещё разве что простые вещества — стабилизаторы, буферные системы. Это высокоэффективный, высокоочищенный препарат непосредственно активного вещества.
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— Центр имени Гамалеи скоро получит от Минздрава разрешение на клинические исследования препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Каковы задачи исследования?
— Будет оцениваться, насколько эти антитела реактогенны — любой препарат должен оцениваться на то, какие реакции он вызывает, а также на то, насколько он сохраняет активность в организме человека. Это задачи первой и второй фазы испытаний. А уже после проведения клинических исследований препарат будет применён на практике.
— Но, может быть, уже сейчас есть примерный прогноз, как этот препарат будет работать?
— Здесь как раз всё понятно. В случае, если коронавирусом заболевает человек, который входит в группу риска развития тяжёлого течения болезни, ему вводят антитела. Они блокируют вирус, и пациент очень быстро выздоравливает — у него не развивается инфекционный процесс.
То есть это препарат не для домашнего использования, а для профессионального применения в клинических условиях. Он должен спасать людей, которые входят в группу риска по целому перечню отягощающих заболеваний.
— Как это будет выглядеть на практике? То есть человек, входящий в группу риска, должен будет обратиться за такой специальной помощью в медицинское учреждение, заподозрив, что он заболел коронавирусом?
— Сейчас все усилия медицины направлены на спасение жизней людей. Задача вакцинации — в том, чтобы у человека вырабатывались антитела для защиты от тяжёлого течения болезни и от смерти. С моноклональными антителами история такая же, только их можно использовать более точечно. Решение о введении препарата принимается в течение первых дней после выявления у пациента вируса, речь идёт о людях с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. п. И не имеющих при этом вируснейтрализующих антител.
— Есть ли уже какое-то рабочее название у нового лекарства?
— Пока названия нет.
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— Имеют ли такие препараты нацеленность на конкретные штаммы или они универсальны? Будет ли новое лекарство помогать от штамма «омикрон» или других новых штаммов коронавируса?
— Смотрите, здесь ситуация сложная. Как я говорил ранее, моноклональные антитела нацеливаются на конкретные участки, например молекулы S-белка вируса, рецептора связывающего домена. Поэтому конкретное антитело, используемое для создания препарата, оно в той или иной мере сохраняет свою специфичность относительно разных вариантов вируса.
Как правило, коктейль антител подбирают таким образом, чтобы он сохранял свою активность в отношении как можно большего количества штаммов, которые угрожают людям сейчас или могут угрожать в будущем.
Нам повезло, что наш коктейль из двух антител позволяет сохранить активность препарата и в отношении старого штамма SARS-CoV-2, и в отношении штаммов «дельта» и «омикрон». Это хорошая новость, потому что многие из тех препаратов, которые были разработаны к старым версиям вируса, потеряли эффективность против «омикрона».
— То есть такие препараты можно обновлять под новые штаммы вируса, как вакцины?
— Когда появляется новый вариант вируса, мы его выделяем в культуре клеток, а дальше проверяем, насколько те антитела, которые есть в нашей панели, сохраняют против него свою активность. Это стандартная практика. Обновлять такие препараты можно, в идеале нужно иметь как можно более широкую панель вируснейтрализующих антител, которые в случае необходимости можно добавлять в эти коктейли.
Правда, после проведения клинических исследований менять форму уже зарегистрированного препарата нельзя. Однако можно сделать новый препарат, обладающий активностью против новых штаммов.
— Если учесть те регистрационные, организационные моменты, которые вы упомянули, как быстро можно обновить препарат на основе моноклональных антител под новый штамм, если он появится?
— Этот вопрос связан скорее не с Минздравом, а с разработчиками. Принципиальный момент — наличие у них большой панели антител. Если такой панели нет, то обновить препарат быстро не получится. И второй момент — наличие возможностей для запуска производства конкретного антитела. И уже, наконец, вопрос к Минздраву, как быстро можно зарегистрировать новый препарат. По опыту предыдущих исследований мы понимаем, что доклинические испытания занимают месяцы, поэтому очень важно проводить их заранее.
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Если есть потребность создавать препараты на опережение, то нужно заранее искать эти молекулы, заранее проводить доклинические исследования и т. д. Молекулы получаются биотехнологическим путём: вы фактически клонируете ген антитела в специальный вектор, переносите его в клетку продуцента. Клетка живёт в условиях биореактора, вырабатывая антитело. Это если описывать процесс очень упрощённо.
— Препараты на основе моноклональных антител уже применяются для лечения мигрени, а также лихорадки Эбола. Можно ли выделить типы заболеваний, для лечения которых моноклональные антитела могут стать прорывом?
— Моноклональные антитела — это современная технология. Их используют для лечения самых разных заболеваний — не только инфекционных, но и онкологических. Антитела можно нацеливать на самые разные мишени в организме человека — на конкретные белки, клеточные рецепторы. И подобные препараты имеют многолетнюю историю применения, их использовали на протяжении десятилетий.
Сейчас их начали активно применять против коронавируса. Есть современная проблема — есть и современное решение. Все способы борьбы работают в комплексе — для защиты большинства людей нужна массовая вакцинация. Но также всегда будут люди, нуждающиеся в дополнительном лечении моноклональными антителами. Вакцина не исключает необходимость создания таких препаратов — и наоборот.
— Сейчас производство моноклональных антител — достаточно дорогой и сложный процесс. Сколько приблизительно будет стоить такое лекарство от коронавируса?
— Всё познаётся в сравнении, но моноклональные антитела — это недешёвая терапия. Стоимость может составлять десятки тысяч рублей. Однако такие лекарства и не нужны всем заболевшим, это средство для защиты людей из групп риска.
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