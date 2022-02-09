Директор центра Гамалеи Гинцбург назвал неизбежной регистрацию «Спутника V» в ВОЗ

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал неизбежной регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Он напомнил, что все необходимые документы, необходимые для регистрации медицинского препарата, уже переданы организации.

«Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна, потому что эффективность и безопасность «Спутника V» — научный факт, подтверждённый в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах», — заявил Гинцбург в интервью сербской газете «Политика».

Ранее в ВОЗ не исключили возможности запроса у России дополнительной информации по вакцине от коронавируса «Спутник V».