Директор центра Гамалеи Гинцбург назвал неизбежной регистрацию «Спутника V» в ВОЗ

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал неизбежной регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Директор центра Гамалеи Гинцбург назвал неизбежной регистрацию «Спутника V» в ВОЗ
  • РИА Новости

Он напомнил, что все необходимые документы, необходимые для регистрации медицинского препарата, уже переданы организации.

«Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна, потому что эффективность и безопасность «Спутника V» — научный факт, подтверждённый в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах», — заявил Гинцбург в интервью сербской газете «Политика».

Ранее в ВОЗ не исключили возможности запроса у России дополнительной информации по вакцине от коронавируса «Спутник V».

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