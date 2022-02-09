Директор центра Гамалеи Гинцбург назвал неизбежной регистрацию «Спутника V» в ВОЗ
- РИА Новости
Он напомнил, что все необходимые документы, необходимые для регистрации медицинского препарата, уже переданы организации.
«Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна, потому что эффективность и безопасность «Спутника V» — научный факт, подтверждённый в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах», — заявил Гинцбург в интервью сербской газете «Политика».
Ранее в ВОЗ не исключили возможности запроса у России дополнительной информации по вакцине от коронавируса «Спутник V».