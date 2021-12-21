«Пандемия определяет характеристики экономической жизни»: замглавы Роспатента — о влиянии коронавируса на подачу заявок

Уровень подачи заявок на изобретения возвращается к допандемийному, что может говорить о процессе стабилизации экономики, рассказал в интервью RT замглавы Роспатента Юрий Зубов. Также он отметил, что роль основного локомотива стали играть технические решения, которые относятся к диагностике или лечению COVID-19 и сопутствующих заболеваний. С апреля 2020 по ноябрь 2021 года изобретателями было подано уже 966 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. При этом, рассказывая об изменениях в работе самого Роспатента, Зубов подчеркнул, что искусственный интеллект рассматривается специалистами не для замены человека, а в качестве серьёзного инструмента для освобождения от рутинной работы.

— Как в 2021 году изменилась ситуация с патентованием относительно прошлых лет?

— Стоит отметить, что как в этот год, так и в предыдущий пандемия COVID-19 определяет характеристики экономической жизни. Однако, несмотря на это, в настоящее время отмечается положительная тенденция к росту подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

За 11 месяцев 2021 года динамика подачи заявок на изобретения юридическими лицами показала прирост на 2,8%. Основной вклад в увеличение числа поданных заявок внесли вузы и образовательные учреждения, которые предоставили на 10,2% заявок больше, чем годом ранее (и на 6,4% больше, чем в 2019-м).

Сохраняется тренд на увеличение показателя поданных заявок на товарный знак: прирост показателя составил 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В сравнении с 2019 годом количество заявок увеличилось на 20,5%.

Кроме того, за 11 месяцев этого года подано на 22,8% больше заявок на программы для ЭВМ, чем годом ранее.

В целом уровень подачи заявок на изобретения возвращается к допандемийному, что может говорить о процессе стабилизации экономики.

— Как пандемия повлияла на этот процесс?

— Структура подачи заявок по сравнению с прошлыми годами изменилась, и роль основного локомотива начали играть технические решения, относящиеся к диагностике или лечению COVID-19 и сопутствующих заболеваний (осложнений).

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Учитывая важность этого направления, с начала пандемии, а именно с апреля 2020 года, Роспатент запустил приоритетное рассмотрение заявок на такие изобретения и полезные модели. Патентные документы являются важнейшим источником информации для исследователей и бизнеса, поскольку позволяют ознакомиться с результатами новейших разработок и инноваций задолго до того момента, когда инновационный продукт появится на рынке. Консолидация усилий и оперативное создание таких изобретений должны помочь предотвратить распространение инфекции как внутри России, так и за рубежом. Как уже было сказано ранее, все заявки в этой области рассматриваются в приоритетном порядке. В связи с этим срок совершения первого действия экспертизы по существу по этим заявкам составляет 26 дней.

С апреля 2020 (начало пандемии COVID-19) по ноябрь 2021 года включительно изобретателями подано уже 966 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

При этом выдано 424 патента на изобретения и полезные модели, в том числе 19 патентов на вакцины, 52 патента на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 50 патентов на диагностические тест-системы, методы диагностики, 166 патентов на дезинфицирующие технологии, 80 патентов на средства индивидуальной защиты, 12 патентов на аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 12 патентов на устройства для ингаляционного лечения бронхолёгочных заболеваний, а также патенты на иные технологии, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией.

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— Назовите самые перспективные российские изобретения 2021 года?

— Год ещё не закончился. По его итогам мы выберем лучшие изобретения, но уже сейчас можно отметить перспективность таких разработок, как:

1. биоразлагаемый композиционный материал с антибактериальным эффектом (Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН).

Предложенный материал проявляет более высокий уровень антибактериальной эффективности при меньшем количественном содержании противомикробного агента, а также характеризуется более высокой эластичностью и степенью биодеструкции — способности разрушать патогенные биоплёнки;

2. способ и устройство для дезинфекции помещений (ПАО «Сбербанк»).

Устройство (робот-дезинфектор) самостоятельно может ориентироваться в пространстве, запоминать маршрут перемещения по квартире и даже оценивать степень загрязнения поверхности. Его главное преимущество — не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учётом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объёма кислорода в комнате, количества людей в помещении;

3. наноструктурированная композиция для пероральной доставки инсулина и способ её получения (Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского).

Химики из нижегородского университета разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина. Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру и содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу «новый инсулин» в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка, а также обладает способностью пролонгированного снижения содержания глюкозы в крови и сниженной токсичностью.

— Какие изменения произошли за этот год в сфере изобретений с использованием искусственного интеллекта?

— Патентное законодательство России позволяет получить охрану на широкий спектр решений в области IT-технологий вообще и искусственного интеллекта в частности. Как следствие, в Роспатент поступают заявки на изобретения, содержащие указание на использование искусственного интеллекта при решении различных прикладных, технических задач.

Также поступают заявки и на решения, относящиеся к способам обучения искусственного интеллекта. Ведь по своей природе искусственный интеллект — это запрограммированный набор правил, который имитирует когнитивную деятельность человека. И для получения необходимой реакции требуется настройка искусственного интеллекта с помощью обучения. Несмотря на COVID-19 и связанные с ним ограничительные меры, в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению темпов подачи.

— В какие сервисы Роспатента планируется внедрение искусственного интеллекта в 2022 году?

— По состоянию на конец 2021 года Роспатентом создано 15 абсолютно новых цифровых продуктов. Нашей целью было построение новой клиентоцентричной модели взаимодействия граждан и бизнеса с ведомством в цифровом поле, где переход от сервиса к сервису для пользователя становится незаметным. Таким образом, в цифру был переведён весь перечень оказываемых госуслуг.

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Наряду с онлайн-регистрацией заявок и договоров распоряжения интеллектуальными правами все наши клиенты получили открытый доступ к мировому патентному фонду и данным о средствах индивидуализации посредством сервисов с максимально понятным и удобным интерфейсом. Даже генетический поиск можно осуществить самостоятельно, не имея специальных знаний.

Безусловно, при разработке цифровых систем большой акцент был сделан на внедрение технологий искусственного интеллекта.

Решения ИИ мы рассматриваем не для замены человека, а в качестве серьёзного инструмента для освобождения от рутинной работы. Обработка больших массивов информации за считаные секунды даёт возможность нашим экспертам сфокусироваться на более сложных задачах, требующих индивидуального подхода.

Так, для выстраивания процессов автоматизации искусственный интеллект используется в Роспатенте в машинном переводе текстов англоязычных патентных документов в рамках системы патентного поиска, при поиске похожих документов в этой системе, а также в сервисах поисковой системы по зарегистрированным брендам и промышленным образцам.

Говоря о перспективах: дальнейшие шаги по цифровизации Роспатента закреплены в ведомственной программе цифровой трансформации на период до 2024 года и направлены в том числе на дальнейшее развитие функциональности наших сервисов, изучение клиентского опыта, совершенствование клиентских сервисов и их интеграцию с государственной IТ-инфраструктурой.

Уже в 2022 году ведомством запланировано расширение областей применения ИИ в автоматической классификации документов, переводе патентной информации уже с десяти языков мира, приоритизации заявок с учётом стратегических государственных направлений, развитие на основе использования объединённых сервисов и размеченных датасетов взаимодействия с ЕГИСУ НИОКТР Минобрнауки России. Возможность привязки научных исследований, опытных разработок и результатов в виде охраноспособных технологических решений позволяет определить более ценные и актуальные направления в науке и технике, определить последовательные цепочки теоретических и экспериментальных разработок с высоким потенциалом коммерциализации. Дополнительный анализ научной информации, содержащейся в ЕГИСУ НИОКТР с учётом данных по патентной деятельности, поспособствует формированию более полной и объективной информационной картины научно-технологического развития.

Кроме этого, в качестве новой флагманской задачи на ближайшие годы я хотел бы обозначить создание с использованием технологии ИИ новых инструментов для исследователей и предпринимателей, которые помогут им эффективно пройти каждый этап клиентского пути с момента разработки концепции проекта и проведения НИОКР до выпуска на рынок готового продукта. Решение видится в запуске комплексного механизма опережающего выявления и экспертно-аналитического сопровождения прорывных национальных спецпроектов.

Мы рассчитываем, что проводимая цифровая трансформация Роспатента откроет исследователям и предпринимателям широкие возможности для реализации творчества, развития инновационной деятельности и увеличения дохода от интеллектуальной собственности.

— Чем отличаются заявки российских исследователей от западных?

— Изобретатели есть в каждой стране, и их права нуждаются в правовой охране. Интеллектуальная собственность в наше время является интернациональным инструментом — в том смысле, что вслед за свободным перемещением товара также свободно перемещаются и изобретения. Это, конечно, не значит, что патент, выданный на территории одной страны, действует на территории другой. Это означает, что изобретатель из России может на основании своей заявки подать её копию при соблюдении определённых условий и в патентное ведомство Китая, США или любой другой страны.

При этом те или иные международные договоры и конвенции содержат инструменты, обеспечивающие как преференции изобретателям, так и ограничения в отношении них. Отличия, безусловно, имеют место, и они обусловлены как минимум двумя причинами.

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Первая — социально-экономическое положение той или иной страны. При этом необходимо отметить, что отечественное патентное право старается включать в себя лучшие положения иностранных юрисдикций и в этом отношении наше право соответствует лучшим мировым требованиям.

Вторая — уровень патентной грамотности изобретателей, и над этим ещё придётся поработать. У нас ощущается нехватка специалистов в области интеллектуальной собственности, особенно в регионах. Работа по устранению этого пробела сейчас ведётся ведомством на новом уровне.

Отечественные заявители, как правило, патентуют узкие технические решения, конкретную разработку. Изобретатели из стран с длительно развитой патентной системой подают заявки, используя широкий охват притязаний, считая при этом, что их уточнят при проведении экспертизы. Соответственно, качество проработки таких широких материалов выше, поскольку широкий объём притязаний необходимо подтверждать.

Но надо отметить, что патентное сознание заявителей меняется в лучшую сторону. Создание эффективных (например, биотехнологических) лекарств, вакцин, в том числе и для использования их за рубежом, заставляет мыслить масштабнее с точки зрения патентования. Поэтому создание патентов с комплексной системой защиты сегодня активно развивается.