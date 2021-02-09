Глава Роспатента прокомментировал ситуацию с технологиями для борьбы с вирусами

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) с начала пандемии коронавируса выдала 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Об этом заявил глава ведомства Григорий Ивлиев.

«На данный момент уже выдано 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями», — приводит РИА Новости его слова.

Ивлиев отметил, что Роспатент первым в мире запатентовал вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«И в настоящее время все мы видим, как именно отечественная вакцина победоносно шагает по миру. Наконец-то многие начали признавать её эффективность, и это внушает надежду на успешную борьбу с коронавирусом», — заявил он.

Ранее Роспатент сообщал, что с начала пандемии поступило 16 заявок на выдачу патентов на вакцины против коронавирусной инфекции.