Глава Роспатента прокомментировал ситуацию с технологиями для борьбы с вирусами
- Reuters
«На данный момент уже выдано 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями», — приводит РИА Новости его слова.
Ивлиев отметил, что Роспатент первым в мире запатентовал вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».
«И в настоящее время все мы видим, как именно отечественная вакцина победоносно шагает по миру. Наконец-то многие начали признавать её эффективность, и это внушает надежду на успешную борьбу с коронавирусом», — заявил он.
Ранее Роспатент сообщал, что с начала пандемии поступило 16 заявок на выдачу патентов на вакцины против коронавирусной инфекции.