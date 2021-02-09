В Роспатенте рассказали о заявках по вакцинам против коронавируса

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В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с начала пандемии поступило 16 заявок на выдачу патентов на вакцины против коронавирусной инфекции. Как сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев, в настоящее время рассматриваются девять заявок.
В Роспатенте рассказали о заявках по вакцинам против коронавируса
  • AFP

«С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится ещё на стадии рассмотрения», — приводит РИА Новости его слова.

Ивлиев отметил, что семь выданных патентов — это не семь вакцин.

«На вакцину «Спутник V» был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений: вещество, состав первого и второго компонентов вакцины, способ применения и так далее», — сказал он.

В декабре 2020 года учёные из России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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