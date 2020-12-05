В России запатентовали робота для взятия анализов на коронавирус

Учёные из России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из патентообладателей, директора Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергея Шептунова.

Отмечается, что в числе создателей робота — академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев.

«Мы долго не подавали патент, пытались понять, куда с ним фокусироваться, но потом всё-таки решили, и сейчас патент получен, но мы пока его никому не предлагали, оцениваем ситуацию и ждём заинтересованных партнёров», — заявил он.

По его словам, «всё доведено уже до образца». Шептунов отметил, что учёные в течение трёх-четырёх месяцев могут сделать готовое изделие и отправить на медицинские испытания.

«У нас готовность очень высокая, потому что потенциал достаточно серьёзный», — сказал Шептунов.

Ранее турецкие учёные пришли к выводу, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют большую концентрацию вируса, чем люди с проявившимися симптомами.