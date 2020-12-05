В России запатентовали робота для взятия анализов на коронавирус

Короткая ссылка
Учёные из России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В России запатентовали робота для взятия анализов на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из патентообладателей, директора Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергея Шептунова.

Отмечается, что в числе создателей робота — академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев.

«Мы долго не подавали патент, пытались понять, куда с ним фокусироваться, но потом всё-таки решили, и сейчас патент получен, но мы пока его никому не предлагали, оцениваем ситуацию и ждём заинтересованных партнёров», — заявил он.

По его словам, «всё доведено уже до образца». Шептунов отметил, что учёные в течение трёх-четырёх месяцев могут сделать готовое изделие и отправить на медицинские испытания.  

«У нас готовность очень высокая, потому что потенциал достаточно серьёзный», — сказал Шептунов.

Ранее турецкие учёные пришли к выводу, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют большую концентрацию вируса, чем люди с проявившимися симптомами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить