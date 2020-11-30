Учёные назвали бессимптомных носителей COVID-19 более опасными
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Об этом говорится в статье, которую опубликовали в журнале Infection.
В исследовании принимали участие 60 человек. Учёные проанализировали результаты шести различных проб, в том числе из носоглотки, кишечника, а также анализы слюны, мочи и крови.
«Было установлено, что вирусная нагрузка у пациентов без симптомов значительно выше, чем у людей с симптомами», — отметили специалисты.
Ранее эксперты российского представительства ВОЗ рассказали, насколько могут быть опасны бессимптомные носители коронавируса.