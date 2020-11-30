Учёные назвали бессимптомных носителей COVID-19 более опасными

Турецкие учёные пришли к выводу, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют большую концентрацию вируса, чем люди с проявившимися симптомами.

Об этом говорится в статье, которую опубликовали в журнале Infection.

В исследовании принимали участие 60 человек. Учёные проанализировали результаты шести различных проб, в том числе из носоглотки, кишечника, а также анализы слюны, мочи и крови.

«Было установлено, что вирусная нагрузка у пациентов без симптомов значительно выше, чем у людей с симптомами», — отметили специалисты.

Ранее эксперты российского представительства ВОЗ рассказали, насколько могут быть опасны бессимптомные носители коронавируса.