В ВОЗ рассказали, сколько жителей Земли надо вакцинировать

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что около 60—70% населения планеты должны иметь иммунитет к коронавирусу или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение пандемии.
В ВОЗ рассказали, сколько жителей Земли надо вакцинировать
  • Reuters

«Около 60—70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки», — приводит ТАСС слова руководителя департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

Она отметила, что в «данной ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции».

По словам О’Брайен, для этого проводились различные исследования и моделирования, однако прогнозы в данной ситуации давать сложно.

Ранее эксперты российского представительства ВОЗ рассказали, насколько могут быть опасны бессимптомные носители коронавируса.

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