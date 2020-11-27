В ВОЗ рассказали, сколько жителей Земли надо вакцинировать
- Reuters
«Около 60—70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки», — приводит ТАСС слова руководителя департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.
Она отметила, что в «данной ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции».
По словам О’Брайен, для этого проводились различные исследования и моделирования, однако прогнозы в данной ситуации давать сложно.
Ранее эксперты российского представительства ВОЗ рассказали, насколько могут быть опасны бессимптомные носители коронавируса.