Эксперты рассказали о бессимптомных носителях COVID-19

Эксперты российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, насколько могут быть опасны бессимптомные носители коронавируса.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Независимо от того, есть ли у них симптомы или нет, инфицированные люди могут быть заразными, и вирус может передаваться от них другим людям. Лабораторные данные показывают, что инфицированные люди оказываются наиболее заразными непосредственно перед появлением у них симптомов (а именно за два дня до появления симптомов) и на ранней стадии болезни. Люди, у которых развивается тяжёлое заболевание, могут дольше оставаться заразными. Хотя тот, у кого никогда не появляются симптомы, может передать вирус другим, всё ещё не ясно, как часто это происходит, и в этой области необходимы дополнительные исследования», — пояснили в ВОЗ России.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.