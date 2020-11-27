Эксперты рассказали о бессимптомных носителях COVID-19

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Эксперты российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, насколько могут быть опасны бессимптомные носители коронавируса.
Эксперты рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета».

«Независимо от того, есть ли у них симптомы или нет, инфицированные люди могут быть заразными, и вирус может передаваться от них другим людям. Лабораторные данные показывают, что инфицированные люди оказываются наиболее заразными непосредственно перед появлением у них симптомов (а именно за два дня до появления симптомов) и на ранней стадии болезни. Люди, у которых развивается тяжёлое заболевание, могут дольше оставаться заразными. Хотя тот, у кого никогда не появляются симптомы, может передать вирус другим, всё ещё не ясно, как часто это происходит, и в этой области необходимы дополнительные исследования», — пояснили в ВОЗ России.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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