Окно возможности: российские учёные выяснили оптимальный для восстановления сердца возраст стволовых клеток

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Арсений Скрынников
Российские биофизики определили оптимальный возраст полученных из крови стволовых клеток, во время которого те способны восстанавливать сердечную ткань. Ранее считалось, что необходимо использовать зрелые клетки возрастом от 1 до 2 месяцев. Однако результаты опыта на модели сердца показали, что для омоложения органа лучше всего подходят стволовые клетки с 15 по 28 день созревания. В этом случае они не только прирастают к тканям сердца, но и становятся функциональными, создают единство с сердечными волокнами, отмечают исследователи.
Окно возможности: российские учёные выяснили оптимальный для восстановления сердца возраст стволовых клеток
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Учёные из Московского физико-технического института (МФТИ) и Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) определили, что пригодными для восстановления сердца являются стволовые клетки примерно с 15 по 28 день созревания. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В регенеративной медицине для восстановления тканей организма могут использоваться генетически перепрограммированные клетки. Их получают из клеток различных тканей и крови человека. С помощью методов генной инженерии они проходят химическую процедуру дифференцировки, то есть «омоложения» до стволовых клеток (их называют индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или iPS). Они хорошо прирастают к больному органу, но далеко не всегда приступают к восстановлению его тканей.

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Российские исследователи провели эксперимент на сердечной модели, состоящей из выращенной ткани этого органа. Клетки для опытов были предоставлены ​​Национальным медицинским исследовательским центром им. академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск).

По ткани пускали волны возбуждения, согласованно распространяющиеся по волокнам и имитирующие сокращение сердца. Учёные использовали модель как инструмент проверки качества iPS-клеток, полученных в разное время.

Результаты эксперимента выявили так называемое «окно возможности» — оптимальный для подсаживания к органу возраст стволовых клеток, способных к омоложению ткани. Лучшими для пересадки оказались iPS-клетки в возрасте от 15 до 28 дней.

«Мы обнаружили, что те клетки, которые подсаживали после 28-го дня от начала дифференцировки, использовать уже нельзя, потому что они не объединяются с сердечной тканью. Они к ней прирастают, но они не функциональны, не создают единства с сердечными волокнами», — пояснилруководитель проекта, заведующий лабораторией биофизики возбудимых систем МФТИ Константин Агладзе.

Исследование позволяет наиболее эффективно использовать iPS-клетки. Ранее ошибочно считалось, что для этого подходят более зрелые клетки — возрастом от 1 до 2 месяцев, отмечают учёные.

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