«Использование двух подходов»: российские учёные создали рекомбинантную вакцину от сибирской язвы

Учёные МГУ имени М.В. Ломоносова разработали новую вакцину от сибирской язвы на основе вируса табачной мозаики — возбудителя болезни растений. После специальной обработки из этих вирусов удалось получить специальные частицы для сохранения и доставки антигена сибирской язвы в организм человека. Главное преимущество рекомбинантной вакцины — её устойчивость к антибиотикам. Это означает, что вакцинацию можно совмещать с приёмом лекарств, которые назначаются для экстренной профилактики опасного заболевания. Большинство существующих вакцин от сибирской язвы не позволяют делать это одновременно.

Рекомбинантную вакцину от сибирской язвы создали на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Основой препарата стал вирус растений — возбудитель табачной мозаики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МГУ. Часть полученных биологами результатов опубликована в журнале Human Vaccines & Immunotherapeutics.

Исследователи выяснили, что при термической обработке палочковидного вируса табачной мозаики происходит его структурная перестройка и образуются сферические белковые частицы. Эти частицы можно использовать в качестве универсальной платформы для создания рекомбинантных вакцин, в том числе и от сибирской язвы.

Здание МГУ

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Напомним, возбудителем этого заболевания является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Инфекция передаётся человеку от животных, обычно летальность для составляет от 10 до 50% в зависимости от формы протекания заболевания — даже при условии получения пациентом лечения. При лёгочной форме, а также при сибиреязвенном менингите смертность достигает 100%.

В России и других странах периодически фиксируются случаи заболевания людей сибирской язвой.

От этой опасной болезни есть вакцины, однако до сих пор все они создавались на основе ослабленных бактерий-возбудителей — такие вакцины называются аттенуированными. Если применять такой препарат на фоне приёма антибиотиков, эффективность вакцинации заметно снижается, отметили авторы исследования. Антибиотики назначаются в качестве экстренной профилактики людям, подвергшимся риску заражения в очагах сибирской язвы.

При этом наличие устойчивой к антибиотикам вакцины позволит провести иммунизацию таких пациентов одновременно с антибиотикотерапией, а не после неё.

К таким препаратам относятся рекомбинантные вакцины. Однако создать препарат для профилактики сибирской язвы пока не удавалось. Дело в том, что в качестве «тренировочной» мишени для иммунной системы человека в состав вакцины вводят один из белков возбудителя. В случае с сибирской язвой эту роль играет протективный антиген (ПА). Этот белок является одним из основных компонентов сибиреязвенного токсина, который играет ведущую роль в патогенезе заболевания. Однако этот белок нестабилен и быстро разрушается при его получении в чистом виде.

Решить проблему биологам удалось, объединив в препарате антиген и сферические частицы, полученные из вирусов табачной мозаики.

«Благодаря использованию двух подходов — направленного мутагенеза гена белка протективного антигена и его взаимодействия с поверхностью сферических частиц, полученных из вирусов табачной мозаики, — белок не деградирует. Более того, наличие в препарате кандидатной вакцины сферических частиц позволяет не использовать дополнительные иммуностимуляторы, которые присутствуют в других вакцинах», — приводит пресс-служба МГУ слова одного из авторов исследования, заведующей кафедрой вирусологии биологического факультета Ольги Карповой.

По её словам, применение этой технологии также существенно снижает цену препарата.

Вакцина уже прошла испытания на животных, опыты проводились совместно с учёными из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.

«Вакцинированные, а потом заражённые сибирской язвой морские свинки выжили — в отличие от непривитых», — отметили в пресс-службе МГУ.

Возбудители сибирской язвы

© Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

В беседе с RT один из авторов исследования — профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин — пояснил, что препарат пока не прошёл все этапы доклинических испытаний. Учёный рассказал, что сибирская язва является высокопатогенным агентом, поэтому очень немногие лаборатории могут с ней работать.

«Наши опыты по исследованию эффективности вакцины проходили в ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, который находится в Оболенске и имеет соответствующие уровни безопасности работы с опасными микроорганизмами. Таким образом, мы убедились в эффективности вакцины и готовы продолжить исследования на большем количестве животных, включая исследования безопасности. Дальнейшие планы по продвижению данной вакцины будут зависеть от поддержки государственными или частными фондами, поскольку необходим ещё очень большой объём работы до того, как вакцину можно будет ввести человеку», — подчеркнул профессор.