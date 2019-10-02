Чёрная смерть с востока: учёные выяснили, как чума в Средние века попала в Европу

Эпидемия чумы, которая в XIV—XVIII веках уничтожила почти половину населения Европы, пришла с востока. Такой вывод сделали немецкие учёные, исследовав останки из десяти массовых захоронений в России, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Они обнаружили, что в ходе масштабной пандемии чумная палочка мутировала, становясь всё более смертоносной. Также выяснилось, что со временем геном менялся — из него исчезли два гена, отвечающие за способность заражать другие организмы. Результаты работы помогли проследить историю чёрной смерти и понять её эволюцию.

Немецкие учёные выяснили, что чёрная смерть — эпидемия чумы, бушевавшая в Европе в XIV—XVIII веках и выкосившая до 60% населения континента, — пришла с востока. Команда исследователей из Общества Макса Планка (Германия) сделала такой вывод, изучив останки из десяти массовых захоронений в России, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Микробиологи взяли генетические пробы из разных захоронений и заключили, что эпидемию чёрной смерти вызывали несколько близких видов микробов чумной палочки (Yersinia pestis). Также было установлено, что микробы начали мутировать уже после проникновения в Европу, образовав несколько отличных друг от друга штаммов. Самый старый штамм был найден в захоронении близ города Лаишево на реке Каме, в современном Татарстане.

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Штамм, обнаруженный под Лаишево, оказался материнским штаммом других европейских подвидов чумной бактерии. Из этого учёные сделали вывод, что болезнь начала своё смертоносное шествие с востока, а Лаишево было точкой входа чумы в Европу.

Исследователи говорят, что они сделали пока только первый шаг в реконструкции истории чёрной смерти. Конкретное время и способ распространения заболевания ещё предстоит установить. Полученные данные, однако, позволяют сделать вывод, что первоисточник эпидемии находился на востоке.

Напомним, источниками и резервуарами возбудителя этого заболевания являются крысы, мыши, суслики и другие грызуны, а также кошки и даже верблюды. А основными переносчиками — блохи. Изучение останков жертв чёрной смерти из могильника в Лаишево подтверждает теорию о восточном происхождении эпидемии.

«Эти находки указывают на то, что Yersinia pestis была занесена в Европу с востока. Тем не менее возможно, что после обработки пока ещё не изученных образцов из Западной Евразии будут сделаны и другие интерпретации на этот счёт», — говорит один из авторов работы Мария Спиру.

Кроме того, на более поздних стадиях развития чумная бактерия утратила два гена, отвечающие за вирулентность (способность заражать организм). Интересно, что аналогичная ситуация складывалась и во время первой масштабной чумной эпидемии — так называемой Юстиниановой чумы, поразившей Византию и многие города Средиземноморья в VI веке.

Руководитель исследовательской группы Кирстен Бос считает важной задачей «выяснить, каким образом эти гены влияют на выживание бактерий в организме таких носителей, как люди и блохи».