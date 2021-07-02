Угроза человечеству: врач — об истории вакцинации и причинах боязни прививок

Россия занимает лидирующие места среди стран с населением, наиболее негативно и скептически настроенным к прививкам, свидетельствуют данные международного исследования организаций Vaccine Confidence Project и Morning Consult. Эти тенденции усилились с началом пандемии COVID-19 и появлением вакцин от коронавируса. Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века», рассказала RT, как зарождалось антипрививочное движение в мировой и российской истории и какой миф повлиял на развитие подобных настроений.

Россия лидирует по количеству противников вакцинации от COVID-19: 35% респондентов заявили, что не хотят делать прививку. Таковы данные международного опроса общественного мнения, проведённого 22—28 июня 2021 года компанией Morning Consult в 15 странах. Для сравнения: в США живет 19% антипрививочников, во Франции и Австралии – по 16%, в Германии противников вакцинации от коронавируса 15%, а в Южной Корее — 9%. При этом Россия занимает последнее место среди этих 15 государств по числу привитых от «короны» граждан: всего 17% (при 60% вакцинировавшихся американцев и 58% французов).

Причины антипрививочных взглядов распределились следующим образом: 37% не собирающихся прививаться россиян ответили, что боятся побочных эффектов, 32% считают, что клинические испытания препаратов прошли слишком быстро, 12% сомневаются в эффективности вакцин от «короны», по 4% — не доверяют компаниям-производителям, полагают, что риск заразиться COVID-19 для них слишком мал, или же принципиально выступают против всех прививок.

По данным международного исследования общественного мнения, проведённого независимой организацией Vaccine Confidence Project, в 2016 году РФ занимала третье место среди стран с наиболее негативно и скептически настроенным по отношению к вакцинопрофилактике населением, уступая только Франции и Боснии и Герцеговине.

Ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые отнесла отказ от вакцинации к десяти главным угрозам человечеству. Тогда же вышло исследование «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века», которое проводилось на кафедре общественного здоровья и здравоохранения РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Одна из соавторов исследования, врач Мария Марусина, рассказала RT об истории вакцинации и о том, почему россияне боятся прививок.

Мария Марусина

© Фото из личного архива

«Коровья прививка»

— Кто придумал первую вакцину и от какого заболевания она была?

— Это была вакцина от натуральной оспы — вирусной инфекции, которая уже забыта людьми, но не забыта мировой историей. Натуральная оспа — одно из самых опасных заболеваний на планете: смертность от неё доходила до 20—70%. А у тех, кто выживал, после перенесённого заболеваний оставались крупные рубцы на коже, которые уродовали человека, и развивалась слепота. Сколько всего жизней натуральная оспа унесла — историки затрудняются сказать до сих пор, но ясно, что речь идёт о колоссальных числах.

Врачи прошлого постоянно искали способ лечения и профилактики этой опаснейшей болезни. Но найти его удалось только английскому врачу Эдварду Дженнеру, который всю свою жизнь посвятил изучению оспы.

Дело в том, что кроме натуральной оспы, существуют также вирусы оспы коров и обезьян. Ими болеют преимущественно животные, но люди, которые в силу своей профессиональной деятельности постоянно контактируют с инфицированными особями, тоже могут заболевать.

Дженнер заметил, что доярки и фермеры, заразившиеся от скота коровьей оспой, болезнь переносили легко, летальных исходов не было. Более того: переболевшие коровьей оспой люди потом не заболевали смертельной натуральной оспой. Сейчас мы понимаем, что у этих двух заболеваний был перекрёстный иммунитет.

Осознав это открытие, Дженнер начал эксперимент на себе и своём сыне, а затем в 1796 году публично привил вирусом коровьей оспы восьмилетнего мальчика. Тот перенёс её в очень лёгкой форме. Спустя месяц врач неоднократно пытался заразить ребёнка уже натуральной оспой. Мальчик не заболел, так как после прививки у него произошёл иммунный ответ и выработались антитела. Хотя Дженнер этого факта знать не мог — термин «антитело» впервые был введён лишь через 100 лет, в 1890 году. Кстати, слово «вакцина» происходит от латинского vaccinus, что значит «коровий».

Успешное прививание ослабленного вируса стало одним из важнейших поворотов в истории медицины. Хотя по нынешним меркам врач сделал весьма нехорошую вещь, протестировав свою вакцину на ребёнке.

— Как происходила вакцинация в те времена?

— Это была не совсем та вакцинация, которую мы делаем в настоящее время, но суть была похожей. От натуральной и коровьей оспы образовывались пустулы с гнойным содержимым. Дженнер вскрывал образование на коже, в котором содержался слабый вирус коровьей оспы, и втирал его в царапину на теле здорового человека.

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То, что вакцину вводили не через укол, создавало определённые трудности. Люди, которым вскрывали пустулы, страдали от болезненных ощущений и подвергались риску инфицирования бактериальной флорой. Вакцина, похожая на ту, что есть у нас сейчас, появилась только в ХХ веке.

— Какой раньше была вакцинация в нашей стране?

— В Российской империи тоже бушевала натуральная оспа, которая не щадила никого: например, от неё в возрасте 14 лет умер Пётр II. Первую вакцинацию по методу Дженнера провели в октябре 1801 года. Её сделал известный российский врач Ефрем Мухин, когда он успешно привил ребёнка. Декрет об обязательной вакцинации от вируса оспы вышел только 10 апреля 1919 года, и в 1936 году оспа на территории СССР была ликвидирована. На это потребовалось так много времени, потому что объём производства вакцин и ресурсы медицины были намного меньше, чем в наши дни.

Это не единственная победа над смертельными болезнями: в частности, советские вирусологи Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев предотвратили эпидемию полиомиелита, начав массово применять живую вакцину от этого заболевания.

— К каким результатам привела вакцинация от оспы?

— Оспы больше нет, её удалось стереть с лица земли только при помощи массовой вакцинации. Последние случаи заражения этой болезнью были зафиксированы в Сомали в 1977 году. То есть чтобы уничтожить вирус, потребовалось 200 лет. Сейчас вирус натуральной оспы хранится в двух лабораториях: в Новосибирске, в научном центре «Вектор», и в Атланте, в научном центре по контролю заболеваемости CDC. Её хранят, чтобы был материал для разработки вакцины, если вдруг болезнь вернётся.

«Осознанный обман»

— Когда появилось движение антипрививочников?

— Оно зародилось, как только появилась первая вакцина. Для тех времён такой способ защиты от вируса был необычен. Не все его встретили с радостью и ринулись вакцинироваться, несмотря на то, что прививка спасала от страшной натуральной оспы. У Эдварда Дженнера и его открытия были противники: Лондонское королевское общество посоветовало учёному не рисковать своей репутацией и не публиковать такие «сомнительные» исследования. Поэтому он был вынужден опубликовать работу за свой счёт.

Недоверие к открытию Дженнера приобрело международный масштаб. Массовая вакцинация началась с Англии и в Европу дошла спустя время. Вольтер писал, что европейцы считают англичан сумасшедшими, раз те прививают своих детей опасным и ужасным заболеванием, специально их заражая. В то же время англичане говорили, что европейцы трусы, которые подвергают своих детей опасности погибнуть от оспы без прививки.

— Как развивалось антипрививочное движение в России?

— В советское время сознательных отказов от вакцинации было очень мало, как и антипрививочных настроений — люди верили в советскую медицину. Вакцина — это безусловное благо, потрясающий научный прорыв, который можно сравнить разве что с открытием пенициллина и изобретением наркоза. Но в итоге вакцины стали заложниками собственной эффективности. Люди забыли, как дети раньше задыхались от дифтерии и умирали от кори, как становились бесплодными от свинки.

— Первый пик антипрививочных настроений в современной России пришёлся на 2000-е. Почему именно этот период?

— Было много факторов, но главный — появление интернета в нашей жизни. В соцсетях можно найти гигантское количество антипрививочных пабликов, и только недавно пользователей стали предупреждать о потенциально недостоверной информации в них.

Боюсь, что с последствиями нам придётся разбираться долгие годы. Возьмём такое заболевание как корь: если в 1962 году на территории нашей страны было зафиксировано 1,5 млн случаев, то к 2015 году их было всего 840. В планах ВОЗ было истребить корь так же, как ранее натуральную оспу, путём вакцинации. Но из-за активного антипрививочного движения сделать это не удаётся до сих пор. Более того: по данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в 2018 году корью заразились 82 596 человек из 47 стран, в 72 случаях — с летальным исходом. Подавляющее большинство заболевших не были привиты, в основном это были старшеклассники, рождённые в 2000-е годы.

— В 1998 году английский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью о том, что вакцина против кори якобы вызывает аутизм. Это опровергли в десятках стран, но миф до сих пор живёт. Как это повлияло на антипрививочные настроения?

— В моём понимании этот человек — преступник. Каждый учёный, безусловно, может ошибаться в своих гипотезах и открытиях. Но Эндрю Уэйкфилд не просто ошибся, он осознанно пошёл на обман.

Напомню, Уэйкфилд опубликовал исследование в журнале The Lancet, который является одним из самых престижных медицинских журналов в миру. В статье врач утверждает, что, согласно его исследованиям, вакцина от кори, краснухи и паротита якобы вызывает аутизм. Тогда это вызвало массовые волнения, Уэйкфилд стал известной личностью, а вакцину MMR (корь, краснуха, эпидемический паротит) хотели исключить из обязательного календаря прививок.

После публикации Уэйкфилда врачи из разных стран пытались повторить его опыт и подтвердить точность исследования, но никому это не удалось.

Американские журналисты выяснили, что Уэйкфилд преследовал исключительно коммерческий интерес: он хотел продать разработанные им экспресс-тесты на остатки вируса кори в крови правительству и разбогатеть. После разоблачения обманщик был пожизненно лишён медицинской лицензии. Но несмотря на то, что «исследование» Уэйкфилда было многократно опровергнуто, миф о связи вакцинации и аутизма продолжает существовать.

Одной из причин отказа от иммунопрофилактики респонденты в нашем исследовании антипрививочного движения в России называли коммерческую заинтересованность фармакологических компаний и государства. Хочу здесь отметить, что государство действительно пытается уменьшить свои затраты на лечение населения от вакциноуправляемых инфекций, обеспечивая им прививку за счёт бюджета. Это оказывается гораздо экономически выгоднее и проще, чем лечить уже развившуюся инфекцию и её последствия.

Кроме того, не стоит забывать, что лидеры антипрививочного движения тоже хорошо зарабатывают на своих последователях — они дают очень дорогие консультации и выступления, даже выпускают книги.

Pixabay

«Ветряночные вечеринки»

— Чего боятся люди, которые не хотят делать прививку?

— Страхов, безусловно, много. Например, в нашем исследовании мы опрашивали людей, большинством из которых были молодые матери, принимавшие единоличное решение за своих детей на тему вакцинации. Интересно, что многие женщины даже не советуются с отцами по этому поводу.

Судя по нашим данным, люди чаще всего боятся возможных осложнений после прививки. Причём, что удивительно, многие респонденты были уверены, что побочных эффектов от прививки, возможно, больше, чем от перенесённого заболевания. Это является абсолютным заблуждением.

В том числе поэтому остаются популярны коревые или ветряночные вечеринки, когда родители здоровых детей специально дают общаться им с заболевшим ребёнком.

То есть родители умышленно заражают ребёнка (напомню, это не коровья оспа) вирусным заболеванием, которое может вести к печальным последствиям. Хотя после вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребёнок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание. Плюс он не опасен для окружающих и не может их заразить. Такие безрассудные поступки родителей по отношению к своим детям кажутся мне преступными.

Также наши респонденты считают, что вакцины содержат в себе опасные вещества. Например, антибиотики, канцерогены или тяжёлые металлы. В вакцинах содержатся адьюванты (белки, полисахариды, сапонины, естественные цитокины, минеральные кристаллоиды и коллоиды и другие). Они необходимы для усиления иммунного ответа в сотни раз и содержатся в ничтожно маленьких дозах, которые не способны оказать негативное влияние на организм.

Также антипрививочники обвиняют вакцины в развитии таких заболеваний, как ДЦП, аутизм, онкологические новообразования и многих других. Но никаких подтверждений этого с точки зрения доказательной медицины нет.

— Можно ли составить некий обобщённый портрет типичного сторонника антипрививочных взглядов?

— Как показал наш опрос, чаще всего таких взглядов придерживаются молодые матери, родившиеся в конце 90-х и начале 2000-х годов. Как правило, они являются домохозяйками или находятся в декретном отпуске, и очень активно пользуются интернетом. Судя по ответам респондентов, 38,5% молодых матерей отрицают пользу вакцинации, и 46,8% матерей относятся к вакцинопрофилактике положительно.

Большой процент противников вакцинации среди молодёжи (65,6%) можно объяснить отсутствием жизненного опыта, подверженностью влиянию чужого мнения. Молодые девушки увлечены идеями экологии, сохранения естественности и боятся любого «искусственного» воздействия на тело человека, не осознавая, что подвергают потомство опасности развития серьёзных инфекционных заболеваний.

— С началом пандемии COVID-19 и особенно в связи с вакцинацией от коронавируса антипрививочные настроения, кажется, сильны как никогда. Как думаете, что можно сделать, чтобы доверия к прививкам стало больше?

— Мы, врачи, должны усилить санитарно-просветительскую работу. Медиа должны сделать эффективную социальную рекламу и провести маркетинговую стратегию. Необходимо отовсюду говорить об эффективности прививки, называть чёткие цифры, вести реальную статистику. Общественные и государственные деятели должны вакцинироваться публично, тем самым повышать доверие у населения.

Я уверена, что государство должно наказывать врачей, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации. «Фальшивая» вакцинация неизбежно отразится на росте заболеваемости в ближайшем будущем, особенно среди тех людей, вакцину которых вылили в раковину. Значительно пострадает истинная оценка эффективности вакцины по вине недобросовестных врачей и граждан, которые самонадеянно решили «обмануть» систему.

На врачей, общественных деятелей, блогеров, которые во всеуслышание заявляют, что вакцина опасна, тоже нужно обращать внимание государства. Я, безусловно, против принудительной вакцинации — у человека всегда должен быть выбор, но он должен чётко осознавать, от какого блага он отказывается и какие последствия это может обрушить на него и на общество в ближайшем будущем.