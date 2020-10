«Чёрное ускорение»: учёные сравнили темпы распространения чумы в XIV—XVII веках

Британские исследователи изучили 300-летнюю историю пандемий чумы в Лондоне и выяснили, что скорость распространения болезни в XVII веке была в четыре раза выше, чем в XIV веке. Также они установили, что штамм бактерий — возбудителей эпидемии за исследуемый период практически не изменился. По мнению учёных, информация об изменении моделей распространения инфекционных заболеваний может помочь при анализе современных пандемий, таких как COVID-19.

Команда исследователей из Университета Макмастера изучила тысячи документов, связанных со вспышками чумы в Лондоне в XIV—XVII веках. Учёные установили, что во время Великой чумы в XVII веке эта болезнь распространялась в четыре раза быстрее, чем во время пандемии XIV века. Об этом сообщается в журнале Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные устанавливали показатели смертности по историческим, демографическим и эпидемиологическим данным, в том числе по завещаниям инфицированных горожан, записям в церковных приходских книгах и лондонским актам о регистрации смерти.

Исследователи обнаружили, что во время уничтожившей более трети населения Европы средневековой пандемии бубонной чумы XIV века (известна как Чёрная смерть или Чёрный мор) количество лондонцев, инфицированных во время вспышки, удваивалось примерно каждые 43 дня.

Похороны жертв чумы в Турне. Фрагмент миниатюры из хроники Жиля Ле Мюизи

© Wikimedia commons

Затем учёные сравнили эти данные с информацией о скорости распространения того же заболевания в британской столице 300 лет спустя — во время Великой чумы XVII века, уничтожившей около 20% населения города. Темпы роста заболеваемости в четыре раза превышал уровень XIV века — число заражённых удваивалось каждые 11 дней.

«Разница в скорости распространения эпидемий чумы потрясает», — заявил ведущий автор исследования, профессор кафедры математики и статистики в Университете Макмастера и специалист Института исследования инфекционных заболеваний им. Майкла Дегрута Дэвид Эрн.

Как отмечают профессор Эрн и его коллеги, наибольшую сложность вызвали расчёты вспышек чумы, произошедших ранее середины XVI века, так как тогда ещё не велись официальные реестры умерших. Статистику пришлось восстанавливать по предсмертным завещаниям и распоряжениям.

Правильность расчётов эпидемиологической модели по завещаниям подтвердило сравнение данных по завещаниям и по актам о регистрации смерти в XVII веке. Результаты выявили одинаковые темпы распространения по каждому из источников.

«В те времена люди писали завещания, как правило, в связи с тем, что уже умирали, либо боялись, что скоро умрут. Поэтому мы предположили, что по датам составления завещаний можно будет весьма точно судить о распространении как страха смерти, так и самой смерти», — отметил профессор Эрн.

Лондонская улица во время Великой чумы

© Wikimedia commons

Ускорение передачи болезни во время Великой чумы XVII века в сравнении с Чёрным мором XIV века учёные объяснили изменением условий жизни лондонцев — высокой плотностью населения и более низкими климатическими температурами. При этом исследователи отметили, что сами штаммы бактерий за исследуемый период практически не изменились.

«Имеющиеся генетические данные дают нам веский повод заключить, что за этот временной период штаммы бактерий, ответственных за распространение чумы, изменились очень мало, и это потрясающий результат», — заключил соавтор исследования профессор Хендрик Пойнар.

Полученный в результате этой научной работы оцифрованный архив позволяет проводить анализ эпидемий далёкого прошлого, что, в свою очередь, может привести к более чёткому пониманию того, как с течением времени менялись модели распространения инфекционных заболеваний. Эти знания могут помочь в анализе современных пандемий, каких как COVID-19.