Вирусная летопись: поможет ли история эволюции гепатита В победить опасную болезнь

Гепатитом В были заражены две трети населения Монгольской империи, или 80 млн человек. Такие выводы сделали генетики из Копенгагенского университета, изучившие многочисленные захоронения подданных Чингисхана. В ходе исследования также выяснилось, что вирус, вызвавший одну из самых масштабных пандемий Средневековья, постоянно эволюционировал. По мнению датских учёных, это открытие позволит прогнозировать дальнейшие мутации ДНК гепатита В и создать новую вакцину.

Пандемия времён Чингисхана

Переносчиками гепатита B были две трети населения Монгольской империи, или 80 млн человек. Эта эпидемия стала одной из самых масштабных в истории средневекового мира. Причём большая часть подданных Чингисхана, заражённых вирусом, страдала от цирроза и рака печени. К таким выводам пришли генетики из Копенгагенского университета.

Чтобы определить ареал распространения возбудителя, а также понять, как он эволюционировал, исследователи изучили захоронения XI—XIII веков, расположенные преимущественно в границах «Великого Монгольского государства» — на территориях современного Китая, Восточной Европы, Южной Сибири и Центральной Азии.

Как выяснилось, пик пандемии гепатита B в империи Чингисхана пришёлся на середину XIII века, затем число случаев заражения начало снижаться. Учёные считают, что эпидемия сошла на нет только после распада Монгольского государства (1294 год).

Фреска с изображением Чингисхана

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В ходе многочисленных исследований останков была выделена ДНК вируса. Датские генетики выявили немаловажную деталь: на протяжении двух с половиной столетий вирус постоянно видоизменялся. Дальнейший анализ показал, что большинство современных штаммов образовалось в результате объединения нескольких «средневековых» разновидностей гепатита B, уже не встречающихся сегодня.

По мнению учёных, полученные знания об эволюционной истории патогена позволят понять, каким образом вирус гепатита B будет видоизменяться в дальнейшем, что, в свою очередь, позволит разработать против гипотетических штаммов эффективную вакцину.

«По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 250 млн случаев заболевания гепатитом В. Только лишь в Судане 22% населения — переносчики этого опасного вируса. Однако теперь нам удалось выяснить, как проходила эволюция гепатита В, и мы можем спрогнозировать, как именно он будет мутировать в будущем. А значит, у нас есть возможность разработать действенную вакцину», — рассказал автор исследования Эске Уиллерслев.

Вакцина «на будущее»

Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что гепатитом B были заражены две трети населения Монгольской империи. Такие выводы учёные сделали на основе исследования многочисленных захоронений того времени. При этом вирус постоянно эволюционировал.

Эксперты указывают, что в наши дни в Монголии, Китае и странах Юго-Восточной Азии сохраняется очень высокая заболеваемость вирусным гепатитом В, что подтверждает результаты изысканий датских генетиков.

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По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, исследования, в ходе которых учёные выясняют происхождение того или иного вируса и определяют ход его эволюции, проводятся довольно часто. И то, как трансформировался геном возбудителя, имеет принципиальное значение при разработке вакцины.

«Если какой-либо древний вирус ничем не отличается от современного, то против него легче разрабатывать вакцину. Если же вирус сильно менялся на протяжении истории, как в случае с вирусом гепатита В, то разработать против него вакцину значительно сложнее. Поэтому очень важно проводить подобные исследования, объясняющие, как вирус эволюционировал и как будет эволюционировать», — также отмечает в беседе с RT врач-токсиколог, подполковник медицинской военной службы запаса Алексей Водовозов.

По словам экспертов, на данный момент существует несколько видов эффективных вакцин, которые практически на 100% защищают человека от вируса гепатита В. Галина Кожевникова отметила, что в Европе и России вакцинация против патогена носит обязательный характер ещё с конца 1990-х годов, при этом первая прививка делается новорождённым в первые сутки жизни.

«Конечно, как выяснили исследователи, вирусы мутируют, и, вероятно, текущая вакцина окажется неэффективной через 50 лет. Но как вирус изменится, выяснить очень сложно, и учёные могут только предполагать и экспериментировать. Думаю, что даже с учётом новых данных сейчас разрабатывать вакцину на гипотетические 40—60 вариантов мутаций бессмысленно», — заключила Кожевникова.