Вирусный эффект: когда появится универсальное средство от гриппа

Роспотребнадзор зафиксировал вспышки гриппа в 11 регионах. В Минздраве заявляют, что причин для паники нет, и прогнозируют средний рост заболеваемости. Между тем грипп остаётся одним из самых опасных для человека вирусов. По данным ВОЗ, ежегодно он уносит до 650 тыс. жизней. В ведущих лабораториях мира пытаются найти эффективный способ борьбы с недугом. Так, японские фармацевты недавно заявили о создании эффективного препарата. По версии разработчиков, для победы над болезнью достаточно одной таблетки. Однако эксперты сомневаются в действенности лекарства. Как не стать жертвой сезонной эпидемии, выяснял RT.

Японские фармацевты утверждают, что создали вещество, которое препятствует проникновению любого вируса гриппа в клетки человека. По словам разработчиков, результаты клинических испытаний свидетельствуют о высокой эффективности препарата, нацеленного на серотипы А и В, — всего одна доза справляется с болезнью в течение суток.

«Необходима всего одна таблетка, и не нужно назначать никаких долговременных курсов терапии, что особенно актуально в разгар эпидемии гриппа», — сообщил один из разработчиков препарата Дэниел О'Дэй.

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Препарат был одобрен правительственной комиссией Минздрава Японии и в мае должен появиться в аптеках. Предполагается, что он станет доступен по всему миру в 2019 году. Однако послужит ли он панацеей от болезни?

На все случаи гриппа

По словам кандидата медицинских наук Ильи Барсукова, на сегодняшний день все препараты против гриппа имеют симптоматическое действие.

«Лечения гриппа как такового нет. Жаропонижающими и другими средствами симптомы гриппа не лечатся. Комплексного препарата на сегодняшний день не существует. Вирусы очень быстро видоизменяются, эволюционируют, поэтому что-то с ними сделать и предсказать их поведение крайне сложно», — сообщил в беседе с RT Барсуков.

Медики сомневаются в универсальных свойствах японского ноу-хау.

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«Есть определённые типы гриппа, против которых можно сделать вакцину. Если вакцинируют против серотипа A, то против него и определенная вакцина будет эффективна, а против серотипа B — уже не будет. Но какая конкретно эпидемия пойдёт, никто наперёд не знает. Более того, вакцины всё время устаревают, поскольку ежегодно вирус эволюционирует, изменяет свои антигенные свойства, и иммунная система человека вновь не может его распознать. Из-за этого вакцину приходится очень часто обновлять. Это сложная система, и с трудом верится, что удастся создать универсальное лекарство против гриппа», — отметил Барсуков.

Эксперт добавляет, что аналогов японскому изобретению пока нет, хотя в ходе опытов препарат «убил» даже те штаммы, с которыми не может справиться привычный осельтамивир. Но в среднесрочной перспективе эффективность препарата вполне может снизиться по причине постоянной эволюции вирусов гриппа.

© Алексей Куденко / РИА Новости

Неутешительная статистика

«В настоящее время зафиксирована низкая заболеваемость гриппом на территории РФ. Эпидпороги превышены в 11 субъектах федерации, среди них Пермь, Саратовская область, Мурманск, Рязань, Брянск, Курск, Южный федеральный округ. В этом нет ничего особенного. Заболеваемость растёт, но она будет средней интенсивности», — заявили в Научно-исследовательском институте гриппа.

Согласно статистике ВОЗ, ежегодно в мире гриппом заболевает примерно 5–15% населения Земли. Причём наиболее смертоносны вирусы серотипа А: они чаще всего приводят к серьёзным осложнениям. Каждый год во время сезонных эпидемий на планете фиксируется 3—5 млн случаев крайне тяжёлого течения заболевания, из них, по последним данным, до 650 тыс. оканчиваются смертельным исходом, сообщила ВОЗ.

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Так, за последние 20 лет смертность среди людей старше 60 лет достигала 75,9 на 100 тыс. человек, у детей — 2,7 на 100 тыс. Например, во время текущей эпидемии гриппа во Франции с начала декабря по 7 января 2018 года от гриппа умерли почти три тысячи человек, большинство которых — пожилые люди.

Согласно данным Росстата, среди россиян смертность от гриппа и его осложнений в 2016 году выросла в 2,3 раза по сравнению с 2015 годом.

Вакцина - лучшее лекарство

Пока человечество ждёт универсального лекарства от гриппа, своевременная вакцинация в начале сезона эпидемий остаётся лучшим способом обезопасить своё здоровье, отмечают эксперты.

Так, в последние годы тех, кто делает прививки от гриппа, стало значительно больше. Если в 1996 году вакцину сделали 4,9 млн россиян, то в 2016 году привиты были уже 56 млн граждан (38% от общей численности населения страны). В преддверии осенне-зимнего сезона 2015—2016 годов прививки получили более 13,3 млн детей (47,6% от населения до 17 лет).