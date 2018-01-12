«Противоречит автономии личности»: чем опасно клонирование человека

Ровно 20 лет назад был подписан Протокол о запрете клонирования людей, ставший дополнением к Европейской конвенции по правам человека. Решение было связано с появлением на свет овечки Долли — первого животного, созданного на основе генетического материала взрослой особи. Успех эксперимента породил опасения, что активное вмешательство в эволюционные процессы приведёт к вырождению человечества. Об опасности клонирования людей и успехах, достигнутых учёными за последние 20 лет, — в материале RT.

Начало эры клонирования

На сегодняшний день известно два вида клонирования: репродуктивное и терапевтическое. Репродуктивное подразумевает создание человека, который генетически идентичен другому (живому или умершему) человеку. В ходе такой операции в лишённую собственного ядра женскую половую клетку переносится ядро соматической клетки человека.

В ходе терапевтического клонирования создаётся эмбрион из клетки взрослого человека. При этом развитие эмбриона останавливается в течение двух недель. Сам эмбрион используется как продукт для получения стволовых клеток. Такие клетки позволяют вылечить человека от различных болезней.

Впервые учёным удалось успешно применить репродуктивный подход и создать животное на основе генетического материала взрослой особи в 1996 году. Специалисты взяли из клетки взрослой овцы ядро с генетическим материалом и пересадили его в лишённую ядра яйцеклетку, которую затем подсадили суррогатной матери. Так родился первый генетический клон — овечка Долли.

С того времени учёные успешно клонировали множество различных млекопитающих — собаку, кошку, козу, свинью, корову, мышь. И даже задумались над возможностью воскрешения вымерших видов животных. Так, якутские генетики планируют восстановить популяцию шерстяного мамонта — первого животного, павшего от рук человека. По словам доктора биологических наук, профессора Сколковского института науки и технологий Константина Северинова, клонировать представителей исчезнувших видов можно, но при условии, что их ДНК сохранилась. Согласно идее якутских учёных, ДНК из клеток мамонта можно перенести в яйцеклетки индийской слонихи, которой и выпадет честь родить мамонтёнка. В настоящее время исследователи находятся на начальном этапе разработки этого проекта.

Этические вопросы клонирования

Опробовав технологии клонирования на животных, специалисты задумались, какую пользу этот метод может принести людям. Если положительные результаты терапевтического клонирования, позволяющего получать стволовые клетки, способные вылечить многие тяжёлые заболевания, очевидна, то возможные последствия репродуктивного клонирования, в ходе которого появятся «копии» людей, остаются неясными.

Технических препятствий для клонирования человека нет, отмечает Северинов. Однако нехватка знаний о последствиях репродуктивного клонирования побудила многие государства, в том числе Россию, запретить клонирование человека на законодательном уровне. Однако почти всегда уточняется, что запрет носит лишь временный характер. Вероятно — по мере накопления научных знаний в этой сфере — клонирование может быть разрешено.

«В клонировании людей проблем никаких нет: эта технология хорошо отработана. Но возникнет ли необходимость в клонированных людях? Думаю, они могут быть нужны, когда по медицинским показаниям пара не может иметь генетически идентичного наследника — тогда технология клонирования человека важна», — заявил в беседе с RT доктор биологических наук, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Сергей Киселёв.

Reuters

© Valentin Flauraud

Кандидат философских наук, завкафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина рассматривает вопрос клонирования с точки зрения биоэтики — социального института нового типа, который анализирует последствия применения новых технологий в связи с активным развитием биомедицины.

«Результат возможного репродуктивного клонирования представителей вида Homo sapiens, с которым может столкнуться человечество, с точки зрения биоэтики недостижим, — сказала в комментарии RT Брызгалина. — Дело в том, что, когда речь идёт о репродуктивном клонировании, подразумевается не только получение точной генетической копии кого-либо из представителей Homo sapiens, но формирование некоторых востребованных личностных свойств, которые, безусловно, зависят не только от генетики, но и от воздействия социальной среды, которая неповторима».

Также по теме Учёные впервые получили стволовые клетки путём клонирования человека Важнейшее для медицины открытие записали себе в актив сотрудники Университета здоровья и науки штата Орегон. По сути, они разработали...

При этом речь идёт не только об этических рисках, возникающих при применении технологий клонирования, например об увеличении риска мутаций. Главная проблема, по словам Брызгалиной, заключается в невозможности воспроизвести целостного индивида с совокупностью всех генетически запрограммированных и формируемых при воздействии социума характеристик.

«Биоэтика негативно относится к вопросам репродуктивного клонирования, поскольку это противоречит таким ключевым принципам, как, например, автономия личности. Этот принцип учёный может нарушить не только при клонировании, но и при любых манипуляциях с ДНК человека, — полагает эксперт. — А кроме того, возможно возникновение конфликта между интересами ныне живущих людей и будущими поколениями человечества».

Она отметила, что до сих пор не определено, каким будет социальный статус гипотетически возможных клонов человека.

«Никак не решён вопрос о статусе новых объектов, в частности отношения родительства, родства, их взаимоотношения с «оригинальной личностью». Не очерчены правовые вопросы, а также вопросы собственности. Возникновение таких ситуаций сильно ограничивает перенос передовых, разработанных на естественнонаучном уровне технологий в сферу социальной практики», — добавила Брызгалина.

Что касается терапевтического клонирования, то оно, по словам Киселёва, не имеет никаких технических ограничений и может быть востребовано. «Но сегодня появилась более простая и дешёвая технология репрограммирования, которая приводит к такому же результату. У каждого живущего человека можно взять какую-либо его клетку (например, кожи) и репрограммировать её до того же самого эмбрионального состояния, к которому приводит и технология клонирования», — пояснил учёный.

Игра в Бога

Представители крупнейших религий выступают против клонирования человека. По их мнению, искусственно создавая жизнь, учёные пытаются переделать механизмы, которые, с точки зрения религии, созданы Богом.

Против экспериментов с клонированием человека выступал глава католической церкви папа Иоанн Павел II: «Путь, указанный Христом, — это путь уважения человека, и любые исследования должны иметь целью познание его в его истинности, чтобы потом служить ему, а не манипулировать им в соответствии с проектом, который иногда высокомерно считается лучшим, чем проект самого Создателя. Для христианина тайна бытия настолько глубока, что она неисчерпаема для человеческого познания».

Алексий II

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Бывший патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил: «Клонирование человека — аморальный, безумный акт, ведущий к разрушению человеческой личности, бросающей вызов своему Создателю».

Нынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл также категорично высказался против использования технологий клонирования, которые, по его словам, означают «вторжение в Божий замысел о человеке».

Однако он одобрил использование методов генной инженерии «не для создания нового типа творения, а для того, чтобы совершенствовать то, что не имеет полного совершенства, — исцелить болезнь, в частности».

Далай-лама XIV имеет схожую точку зрения на эксперименты по генетическому воссозданию человека. «Что касается клонирования, то как научный эксперимент оно имеет смысл, если принесёт пользу конкретному человеку, но, если применять его сплошь и рядом, в этом нет ничего хорошего», — заявил духовный лидер тибетских буддистов.