Эффективная обработка: российские учёные выявили новые свойства наночастиц в борьбе с раком

Российские учёные выяснили, что покрытые оксидом кремния наночастицы в магнитном поле могут эффективно бороться с раковыми клетками. По мнению исследователей, в пористую оболочку из оксида кремния в перспективе также можно будет добавлять лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Учёные из НИТУ «МИСиС», МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского», СибГМУ, ТПУ, Сколтеха, РХТУ им. Д.И. Менделеева и ГНИМУ имени Н.И. Пирогова выяснили, что покрытые оксидом кремния наночастицы в магнитном поле могут эффективно бороться с раковыми клетками. Об этом сообщается в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

В рамках эксперимента исследователи покрыли магнитные наночастицы оксидом кремния, добавили их и непокрытые наночастицы к клеткам опухоли, поместили в магнитное поле и проследили, как те и другие воздействуют на раковые клетки предстательной железы человека in vitro.

Непокрытые наночастицы агрегировали (слипались) и в результате не могли вращаться и воздействовать на клетки, в то время как покрытые оксидом кремния наночастицы были гораздо более подвижны и разрушали раковые клетки.

Учёные считают, что в оксид кремния, которым обрабатывают наночастицы, можно будет также добавлять различные лекарства для лечения онкологических заболеваний.

«Оболочка из оксида кремния пористая, поэтому в перспективе в неё можно будет ввести лекарство», — отметил в комментарии RT соавтор исследования, лаборант лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Артём Илясов.

Ранее исследователи Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта и НИТУ «МИСиС» уже изучали свойства наночастиц и высказали предположение, что с их помощью можно бороться с раковыми клетками. Проводились исследования с нагревом непокрытых наночастиц в магнитном поле (магнитная гипертермия) для лечения злокачественных опухолей.

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Разница заключается в том, что при магнитной гипертермии используется большое количество наночастиц на основе железа. А поскольку в определённой концентрации железо токсично для организма, то этот метод, считают учёные, может иметь побочные реакции, в частности приводить к кожному заболеванию гемосидерозу.

Для борьбы с раковыми клетками наночастиц, покрытых оксидом кремния, требуется меньше, чем при магнитной гипертермии, отмечают учёные, поэтому риски побочных эффектов от использования такого метода снижаются.

Специалисты считают, что исследование с покрытыми наночастицами интересно как с фундаментальной, так и с практической точки зрения.

«В более ранних работах основное внимание уделялось магнитной фазе наночастиц: форме, размерам, составу. Но данное исследование помогает понять, как ведут себя частицы с немагнитным покрытием. Это хороший задел для дальнейшего изучения того, какими должны быть структурные особенности наночастиц для максимального увеличения их эффективности. С другой стороны, мы показали, что наши наночастицы работают, они вызывают гибель клеток. Таким образом, можно продолжать исследование и проверять их эффективность на живом организме», — рассказал Артём Илясов.