«Биомикроботы»: российские учёные создали наночастицы с антителами к белкам раковых опухолей

Коллектив молодых российских исследователей синтезировал «биомикроботов» — наночастицы с антителами к белкам раковых опухолей, предназначенные для онкодиагностики и терапии. При попадании в кровь они способны точечно находить и помечать особыми маркерами больные клетки. Наночастицы могут «работать в живом организме за счёт органических оболочек, которые защищают их от окисления и деградации в агрессивных средах. Исследования продолжаются, научный коллектив готовится к выходу на доклинический этап разработки.

Молодые учёные НИТУ «МИСиС» и РНИМУ им. Пирогова создали «биомикроботов». Это гибрид магнитных наночастиц и антител к белкам раковых клеток, который поможет в диагностике и терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщается в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Такие гибридные частицы выполняют роль маркеров: при попадании в кровь они способны обнаруживать раковые клетки, находить и помечать различные макромолекулы в живых тканях организма для дальнейшей визуализации, сообщают учёные.

Для этого наночастицы были особым образом соединены с антителами специфических белков раковых опухолей. Учёные сначала синтезировали с помощью термического разложения наночастицы оксида железа однородной формы размером 40—50 нм. Затем их модифицировали молекулами, производными от нейромедиатора дофамина, который может вырабатывать организм.

Разработка предназначена для точного диагностирования и дальнейшей визуализации патологических клеток, а также для множества других медицинских задач

© НИТУ «МИСиС»

На следующем этапе поверхность частиц покрыли вязким органическим полимером полиэтиленгликолем для создания защитной оболочки и присоединили к ним антитела с люминесцентным красителем. В результате удалось получить «биомикроботов» с органическими оболочками, выполняющими защитные функции.

«Магнитные наночастицы могут «работать» в живом организме не сами по себе, а за счёт органических оболочек, которые защищают их от окисления и деградации в агрессивных средах, а также повышают гидрофильность поверхности и снижают цитотоксичность», — рассказала автор работы, аспирант лаборатории биомедицинских наноматериалов НИТУ «МИСиС» Анна Иванова.

Учёные отмечают, что их разработка в первую очередь предназначена для точного диагностирования и дальнейшей визуализации патологических клеток, которые способны значительное время себя не обнаруживать, затягивать развитие заболевания и приводить к его переходу в поздние стадии.

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«Если к стабилизированному покрытию наночастиц прикрепить определённые маркеры, такие как белки, ферменты и антитела, они будут нацеливать наночастицы в кровяном русле на специфические мишени. Например, будут прикрепляться к рецепторам на поверхности раковых клеток», — пояснила Анна Иванова.

По мнению Ивановой и её коллег, помимо диагностики, «биомикроботы» могут использоваться для адресной доставки лекарств, лечения с помощью гипертермии, в качестве контрастных агентов при магнитно-резонансной томографии (МРТ) и для механического воздействия на организм с помощью магнитного поля.

Как сообщает научный коллектив, работа над «биомикроботами» продолжается. В настоящее время учёные готовятся к проведению первых доклинических исследований.