Серебряный антибиотик: учёные создали безопасный для организма противомикробный препарат

Команда российских исследователей при участии южнокорейских учёных синтезировала безопасный для организма антибиотик на основе наночастиц серебра и мирамистина. Результаты экспериментов на мышах показали, что в определённых дозировках препарат не имеет значительных токсических эффектов, характерных для лекарств на основе серебра. По мнению учёных, этот антибиотик не вызовет привыкания у микроорганизмов и при этом будет эффективным против большинства известных бактерий и патогенных грибков.

Коллектив учёных из Московского университета (МГУ), Курчатовского института, НИТУ «МИСиС» и других российских вузов при участии коллег из южнокорейского Университета Данкук синтезировали безопасный для организма противомикробный препарат на основе наночастиц серебра и мирамистина. Об этом сообщается в журнале Nanomaterials.

Как отмечается, учёные модифицировали поверхность наночастиц серебра с помощью стабилизатора — известного антисептика мирамистина. В результате им удалось получить нетоксичный препарат, который является наноструктурным антибиотиком широкого спектра действия и не вызывает привыкания, утверждают исследователи.

С древнейших времён известны не только полезные свойства серебра, но и его побочные эффекты, которые и надо было нейтрализовать, поясняют специалисты.

«Серебро эффективно против широкого спектра бактериальных, грибковых патогенов и даже некоторых вирусов, это подтверждённый наукой факт. Этот металл вызывает провокацию окислительного стресса и приводит к уничтожению большинства патогенов», — рассказал в беседе с RT один из соавторов исследования, старший научный сотрудник НИТУ «МИСиС» Александр Гусев.

«Однако использование серебра ограничено, ведь оно токсично для здоровых клеток. Для защиты организма от токсинов мы включили в состав мирамистин, который к тому же имеет и собственное антибактериальное действие», — добавил он.

Новый антибиотик содержит наночастицы серебра и мирамистин, который защищает клетки организма от токсинов

© Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Как объяснили учёные, наночастица серебра «упаковывается» в защитную оболочку из стабилизатора. При этом она не только не теряет своих свойств, но и не причиняет вреда здоровым клеткам.

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Для оценки токсичности препарата для тонкого кишечника и печени при введении его через желудочно-кишечный тракт был проведён эксперимент на животных. В организм лабораторных мышей были введены наночастицы серебра размером 30—60 нм, стабилизированные мирамистином. Внедряя разные дозы препарата, исследователи смогли подобрать дозировку, которая не наносила существенного вреда организму.

«Отсутствие значительных энтеро- и гепатотоксических эффектов после однократного воздействия было обнаружено при использовании дозировок менее 4 мг/кг», — отметил Александр Гусев.

Изучение препарата будет продолжено в доклинических и клинических исследованиях, которые займут не менее семи лет. По словам Гусева, это стандартный срок для вывода препарата на рынок.

Коллектив учёных также продолжает серию опытов в рамках решения масштабной задачи по получению новых наноструктурных антибиотиков широкого спектра действия, которые не будут вызывать привыкание.