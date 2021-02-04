Серебряный антибиотик: учёные создали безопасный для организма противомикробный препарат
- © Пресс-служба НИТУ «МИСиС»
Коллектив учёных из Московского университета (МГУ), Курчатовского института, НИТУ «МИСиС» и других российских вузов при участии коллег из южнокорейского Университета Данкук синтезировали безопасный для организма противомикробный препарат на основе наночастиц серебра и мирамистина. Об этом сообщается в журнале Nanomaterials.
Как отмечается, учёные модифицировали поверхность наночастиц серебра с помощью стабилизатора — известного антисептика мирамистина. В результате им удалось получить нетоксичный препарат, который является наноструктурным антибиотиком широкого спектра действия и не вызывает привыкания, утверждают исследователи.
С древнейших времён известны не только полезные свойства серебра, но и его побочные эффекты, которые и надо было нейтрализовать, поясняют специалисты.
«Серебро эффективно против широкого спектра бактериальных, грибковых патогенов и даже некоторых вирусов, это подтверждённый наукой факт. Этот металл вызывает провокацию окислительного стресса и приводит к уничтожению большинства патогенов», — рассказал в беседе с RT один из соавторов исследования, старший научный сотрудник НИТУ «МИСиС» Александр Гусев.
«Однако использование серебра ограничено, ведь оно токсично для здоровых клеток. Для защиты организма от токсинов мы включили в состав мирамистин, который к тому же имеет и собственное антибактериальное действие», — добавил он.
- Новый антибиотик содержит наночастицы серебра и мирамистин, который защищает клетки организма от токсинов
- © Пресс-служба НИТУ «МИСиС»
Как объяснили учёные, наночастица серебра «упаковывается» в защитную оболочку из стабилизатора. При этом она не только не теряет своих свойств, но и не причиняет вреда здоровым клеткам.
Для оценки токсичности препарата для тонкого кишечника и печени при введении его через желудочно-кишечный тракт был проведён эксперимент на животных. В организм лабораторных мышей были введены наночастицы серебра размером 30—60 нм, стабилизированные мирамистином. Внедряя разные дозы препарата, исследователи смогли подобрать дозировку, которая не наносила существенного вреда организму.
«Отсутствие значительных энтеро- и гепатотоксических эффектов после однократного воздействия было обнаружено при использовании дозировок менее 4 мг/кг», — отметил Александр Гусев.
Изучение препарата будет продолжено в доклинических и клинических исследованиях, которые займут не менее семи лет. По словам Гусева, это стандартный срок для вывода препарата на рынок.
Коллектив учёных также продолжает серию опытов в рамках решения масштабной задачи по получению новых наноструктурных антибиотиков широкого спектра действия, которые не будут вызывать привыкание.