Российские учёные обнаружили уникальный природный антибиотик

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Российские учёные из Тюменского государственного университета и других научных институтов обнаружили уникальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенных микроорганизмов к лекарственным препаратам.
Российские учёные обнаружили уникальный природный антибиотик
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Учёные выяснили, что пептид эмерициллипсина А, выделяемый из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina, способен помешать образованию бактериями биоплёнок и снизить их устойчивость к антибиотикам. 

«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счёт разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счёт разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счёт предотвращения образования биоплёнок», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

Предполагается, что данный природный антибиотик поможет бороться с опухолями, а также с бактериальными и грибными инфекциями. Его возможно применять путём инъекций, либо прямой обработки поражённых тканей.

Ранее учёные из МИСиС разработали антибактериальные и противогрибковые нанопокрытия, которые за сутки уничтожают до 99,99% болезнетворных микроорганизмов.

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