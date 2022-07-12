«Сенсор для обнаружения патогенов»: российские учёные создали из паутины и наночастиц материал для хирургических нитей

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Екатерина Кийко
Российские учёные создали из натуральной паутины и наночастиц гибридный материал с флуоресцентными свойствами, который можно использовать при производстве нитей для хирургических швов. По словам исследователей, такие нити будут превосходить существующие аналоги по ряду характеристик, а также смогут сигнализировать о наличии патогенных микроорганизмов, возникающих после хирургических операций. Учёные считают, что их разработка поможет врачам оперативно выявлять появление патогенов на месте раны и вовремя останавливать развитие послеоперационной инфекции.
«Сенсор для обнаружения патогенов»: российские учёные создали из паутины и наночастиц материал для хирургических нитей
  • Тигровый паук
  • © Дмитрий Григорьев, ITMO.NEWS

Учёные химико-биологического кластера Университета ИТМО создали материал на основе натуральной паутины и наночастиц, который можно использовать при производстве нитей для хирургических швов. Такие нити будут превосходить существующие аналоги по ряду характеристик и смогут сигнализировать о наличии патогенных микроорганизмов. Об этом RT сообщили в пресс-службе вуза.

Для разработки нового материала исследователи использовали паутину тигровых пауков. Они очистили её от продуктов жизнедеятельности насекомых, после чего поместили в реакционный аппарат (автоклав для сольвотермального синтеза). Там на поверхности волокон паутины были синтезированы углеродные точки (класс наночастиц).

  • Собранный паутинный шёлк тигровых пауков — будущий каркас разработанного учёными гибридного материала
  • © Дмитрий Григорьев, ITMO.NEWS

В результате учёные получили гибридный материал с уникальными оптическими свойствами, который может применяться при создании нитей для хирургических швов. По словам специалистов, нити на основе такого материала будут экологичнее, функциональнее и эластичнее, чем те, которые сейчас используются в хирургии.

Учёные отмечают, что материал также будет способствовать обнаружению патогенных микроорганизмов, провоцирующих различные заболевания.

«Главное свойство углеродных точек — способность к свечению при поглощении энергии (света). Также эти наночастицы могут служить сенсором для обнаружения патогенов, поскольку при взаимодействии с ними свечение снижается и оптический отклик не наблюдается. Обычно, когда мы светим на наш материал фонарём с синим светодиодом, мы видим, как он (материал) становится красным. Но после взаимодействия с патогенами он перестаёт светиться. Таким же образом врачи могут проверять, как проходит заживление ран после операции: если при световом тесте материал сохраняет флуоресцентные способности, всё в порядке, если нет — скорее всего, в тканях идёт воспалительный процесс», — объяснила автор исследования, студентка химико-биологического кластера Университета ИТМО Елизавета Мальцева.

  • Образцы паутинного шёлка без наноточек (слева) и с ними (справа). При облучении синим светом заметно свечение в оранжево-красной области спектра
  • © Дмитрий Григорьев, ITMO.NEWS

Исследователи уже провели эксперименты в лабораторных условиях. Они нанесли на материал три самых распространённых патогена — кишечную палочку, стафилококк и грибок Candida. После взаимодействия с ними новый материал перестал светиться в синем спектре.

Учёные планируют внедрить свою разработку в производство. По их мнению, хирургические нити из нового материала помогут врачам оперативно выявлять появление патогенов на месте раны и вовремя останавливать развитие послеоперационной инфекции.

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