Названы основные сферы изобретений российских учёных

Основными направлениями науки и техники, по которым россияне подают заявки на изобретения, в 2021 году были медицина, фармакология и биотехнологии в медицине. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.

Кроме того, как отметили специалисты, популярностью пользовались такие отрасли, как системы связи, навигационные технологии, летательные аппараты, железнодорожный транспорт, космические технологии, IT-технологии и суперкомпьютеры.

Также, согласно предоставленной ведомством статистике, безусловными лидерами по количеству заявок на изобретения за прошлый год стали «Росатом», компания «Татнефть», НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ.

Помимо этого, в пресс-службе отметили активность вузов и образовательных учреждений, среди которых по количеству заявок лидируют Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Волгоградский государственный технический университет и Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

Ранее в Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в России.