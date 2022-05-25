В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в России

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Анастасия Румянцева
С января по 19 мая российские разработчики подали 163 заявки на изобретения в области фармацевтики. При этом в январе максимальное число заявок относилось к получению противовирусных препаратов, а затем стала отмечаться тенденция к снижению их количества. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.
В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в России
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В указанный период также отмечается рост в восемь раз количества заявок на новые субстанции, обладающие терапевтическим эффектом в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в Роспатенте, с февраля втрое возросло количество заявок на антибактериальные препараты, включая препараты широкого спектра действия и направленные на лечение туберкулёза.

Как рассказали специалисты, наибольшую активность в 2022 году в области фармацевтики проявляют изобретатели из вузов — ими в текущем году подано 37% заявок от общего количества в рассматриваемой области.

Активны и фармпроизводители — ими подано 20% заявок.

Ранее стало известно, что в России спрос на БАДы и витамины вырос почти на 50% в I квартале 2022 года.

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