В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в России
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В указанный период также отмечается рост в восемь раз количества заявок на новые субстанции, обладающие терапевтическим эффектом в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали в ведомстве.
Кроме того, как уточнили в Роспатенте, с февраля втрое возросло количество заявок на антибактериальные препараты, включая препараты широкого спектра действия и направленные на лечение туберкулёза.
Как рассказали специалисты, наибольшую активность в 2022 году в области фармацевтики проявляют изобретатели из вузов — ими в текущем году подано 37% заявок от общего количества в рассматриваемой области.
Активны и фармпроизводители — ими подано 20% заявок.
Ранее стало известно, что в России спрос на БАДы и витамины вырос почти на 50% в I квартале 2022 года.