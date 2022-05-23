Аналитики: в России спрос на БАДы и витамины вырос почти на 50% в I квартале 2022 года

Согласно данным ресурса «Чек Индекс», в I квартале 2022 года россияне активно покупали в аптеках пищевые добавки и витамины.

Об этом пишут «Известия».

Объём продаж БАДов в денежном выражении вырос на 48% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), средний чек при этом оказался на 17% ниже — 551 рубль.

В топ-5 наиболее популярных у россиян категорий БАДов в апреле вошли гематоген и сладкие жевательные батончики, витаминные таблетки в упаковке, фиточай с цветочными наполнителями, а также фитопрепараты на основе экстрактов трав в виде капсул и различные таблетки — источники глицина.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.