Аналитики: в России спрос на БАДы и витамины вырос почти на 50% в I квартале 2022 года

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Согласно данным ресурса «Чек Индекс», в I квартале 2022 года россияне активно покупали в аптеках пищевые добавки и витамины.
Аналитики: в России спрос на БАДы и витамины вырос почти на 50% в I квартале 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © Janine Lamontagne

Об этом пишут «Известия».

Объём продаж БАДов в денежном выражении вырос на 48% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), средний чек при этом оказался на 17% ниже — 551 рубль.

В топ-5 наиболее популярных у россиян категорий БАДов в апреле вошли гематоген и сладкие жевательные батончики, витаминные таблетки в упаковке, фиточай с цветочными наполнителями, а также фитопрепараты на основе экстрактов трав в виде капсул и различные таблетки — источники глицина.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.

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