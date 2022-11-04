Биосовместимая керамика: российские учёные разработали инновационный протез сердечного клапана

Российские учёные создали инновационный протез сердечного клапана. В конструкции использована особо прочная и биосовместимая керамика — диоксид циркония. Это продлит срок работы протеза, а также повысит его надёжность. По оценке исследователей, разработка способна заменить импортные аналоги. Себестоимость российских клапанов также будет ниже.

Учёные из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина разработали искусственный сердечный клапан с применением керамики. По мнению авторов работы, изделие сможет составить конкуренцию импортным аналогам. Об этом RT сообщила пресс-служба Минобрнауки России. Результаты исследования опубликованы в журналах Biomedical Engineering и «Медицинская техника».

Разработка предназначена для замены одного из четырёх клапанов сердца — трикуспидального. Инновацией стало использование деталей из биосовместимой керамики — диоксида циркония. Он уже завоевал популярность в качестве материала для зубных коронок и суставных протезов благодаря своей прочности и хорошей приживаемости.

Авторы работы отмечают, что использование диоксида циркония обеспечит высокую надёжность и износостойкость протеза. Это особенно важно для сердечного клапана, который безостановочно подвергается нагрузкам.

Протез включает в себя треугольный корпус из диоксида циркония, эластичную полимерную створку, а также сложный узел крепления створки, часть деталей которого сделана из керамики.

Трикуспидальный клапан сердца

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Учёные усовершенствовали детали из диоксида циркония, чтобы снизить пористость материала и увеличить устойчивость компонентов к износу.

«Специальная обработка поверхности деталей, изготовленных из диоксида циркония, позволяет не только снизить поверхностную пористость материала на 5—7%, но и увеличить износостойкость образцов в 1,5 раза», — пояснил в беседе с RT автор работы, аспирант кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Роман Небогатиков.

Такая конструкция позволяет повысить качество сердечного кровообращения, а также снизить риск тромбоза и гемолиза у пациента. Напомним, гемолиз — разрушение эритроцитов. Он нередко возникает как побочный эффект после операций на сердечном клапане или его имплантации.

По оценке учёных, разработка способна заменить импортные аналоги. Себестоимость отечественных клапанов будет ниже, чем у иностранных аналогов.

Протез клапана уже запатентован в России, скоро стартуют его стендовые испытания. Массовое производство таких искусственных клапанов может быть начато через несколько лет.